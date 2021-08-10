بلوجر تبهر متابعيها بتقليدها لدلال عبد العزيز.. «نسخة منها» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفاعل عدد كبير من رواد تطبيق الصور والفيديوهات «إنستجرام» مع مقطع فيديو للبلوجر العراقية «باريز هادي»، ظهرت فيه وهي تقلد الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان سمير غانم من مشهد جمعهما في فيلم «الرجالة في خطر» الذي صدر عام 1993.

وحرصت البلوجر العراقية على استخدام الماكياج بطريقة أظهرت شبهًا كبيرًا بينها وبين الفنانة الراحلة بينما تفاعل عدد من متابعيها على مقطع الفيديو بالتعليقات والدعاء للزوجين الراحلين حيث أدت صوت وطريقة الفنانة الراحلة بشكل لافت.

ورأى الكثيرون من متابعيها أنها أدت طريقة الفنانة الراحلة بشكل جيد ومما جاء في التعليقات: «الله يرحم سمير ودلال عبد العزيز نفس حركة الشفايف»، «تحفة بتقلديها بالملي»، «انتي تتحفة ربنا يرحمهم و يسكنهم فسيح جناته»، «فنانة فنانة مبدعة الله يرحمهم ويغفر لهم»، «نسخة منها».

ومن جانبها عبرت الفنانة دنيا سمير غانم نجلة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز عن حزنها الشديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي».

وأشارت دنيا سمير غانم إلى أن آخر كلمات والدتها قبل رحيلة كانت «الحمد لله» مؤكدة: «علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله، وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله».

وتابعت: «أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ، ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا، أنا بس غصب عني بفضفض عشان أنتوا هتوحشوني اوي».

وواصلت: «بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني، ربنا يرحمكو ويسعدكو يا حبايبي يا أغلي الناس».

وغادرت الفنانة دلال عبد العزيز، دنيانا أمس الأول بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد.