نور عمرو دياب: «مش هعرف ألبس خاتم الخطوبة دلوقتي» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطوة مفاجئة لـ«نور» الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب، إذ ذكرت لمتابعيها خلال بث مباشر، أنه تم خطبتها، لشاب أفريقي بريطاني، وتفاعل معها متابعوها بالمباركة والتهنئة لها.

وخرجت «نور» في بث مباشر، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثناء رحلتها في القطار، معلنة نبأ خطبتها قائلة: «أخيرًا تمت خطبتي من صديقي الجديد وقررت أغير مكان سكني لجنوب لندن، وهاخد رأيكم في حاجات عايزة أجيبها للبيت، عايزين تتفرجوا على أيه؟ لقيت حاجات في بعض المحال ونفسي اشتريها».

لن أتمكن من ارتداء خاتم الخطبة حاليا

وأوضحت «نور» أن خطيبها بريطاني ذو أصول أفريقية، وأنها ترغب في التسوق في العديد من المحلات مثل «H&M وZARA»، معبرة عن سعادتها للغاية وحماسها الشديد، كما أنها ذكرت بعدم تمكنها من ارتداء خاتم الخطبة حاليًَا لأنها فقدت العديد من وزنها، وما زال الخاتم يحتاج لبعض التعديل.

وذكرت «نور»: «سأنتقل للعيش مع خطيبي إلى جنوب لندن، وسأقوم بتصوير فيديوهات أكثر بالمرحلة المقبلة»، وتلقت ابنة الهضبة التهاني والمباركات من أصدقائها كما أنها شكرتهم على كلماتهم الجميلة وتمنياتهم لها بالسعادة الدائمة.

معلومات عن نور عمرو دياب

- هي الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب، والوحيدة للفنانة شيرين رضا.

- لديها 3 أشقاء أصغر منها، وهم أبناء زينة عاشور، الزوجة الثانية للفنان عمرو دياب.

- درست في تخصصات مختلفة منها البيولوجي في الجامعات المصرية،وتحضير ماجستير في التسويق، كما أنها درست إدارة أعمال ولغة الإشارة.

- أهدى لها والدها عمرو دياب أغنية «نور العين»، حين كانت طفلة.

- أطلقت حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» في 2016.

- تعد الفنانة دينا الشربيني من أصدقائها المقربين، رغم انفصال والدها الفنان عمرو دياب عنها، عاطفيًا، لكن ظلت علاقتهما مستمرة.