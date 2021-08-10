إطلالات اليوم: روبي تتألق بالأبيض.. ومنة فضالي كاجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- سيرين عبد النور:

طلت الفنانة سيرين عبد النور بفستان باللون الأسود، بقصة الكب بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

- منة فضالي:

وارتدت الفنانة منة فضالي توب كت باللون الأخضر مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- كارولين عزمي:

كما ظهرت الفنانة كارولين عزمي بفستان باللونين الأبيض والأزرق، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

- روبي:

وتألقت الفنانة روبي بفستان باللون الأبيض، كب بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- نوال الزغبي:

ظهرت المطربة نوال الزغبي بفستان باللون الأزرق، مزود بأكمام طويلة، ويتميز الفستان بأنه مفتوح عند منطقة الخصر، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.