7 أضرار تحدث لك إذا أفرطت في تناول البطاطس يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

البطاطس من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية التي تعود بالنفع على صحة الإنسان، وبالرغم من فوائدها يؤدي الإفراط فيها إلى العديد من الآثار الضارة، كما أوضح موقعا "eatthis" و"goodhealthall".

1- التقلصات:

توفر حبة بطاطس متوسطة الحجم 4 جرامات من الألياف، والتي لا تجعلك تشعر بالشبع فقط عن طريق إبطاء عملية الهضم، ولكنها تساعد أيضًا في الحفاظ على حركة الأمعاء، وبالتالي منع الإمساك

ولكن نظرًا لأن البطاطس تحتوي على نسبة عالية من النشا والكربوهيدرات، فإنها يمكن أن تسبب الغازات أيضًا عند تناولها بكميات كبيرة.

2- زيادة الوزن:

البطاطس التي يتم طهيها على البخار منخفضة جدًا في السعرات الحرارية ويمكن أن تساعد في جهود إنقاص الوزن، ولكن المقلية وأيضا المليئة بالقشدة الحامضة والجبن والزبدة تحتوي على سعرات حرارية أكثر بكثير من المحمصة ببساطة في القليل من زيت الزيتون.

ويمكن أن يؤدي تناول الكثير منها إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات، ما قد يؤدي إلى حدوث دورة إشكالية تؤدي إلى المزيد من الإفراط في تناول الطعام، وذلك لأن بعد تناولها، يرتفع مستوى السكر في الدم بسرعة، ما يتسبب في كثير من الأحيان في إفراز الجسم للأنسولين أكثر مما يحتاج، وهذا الأنسولين الزائد يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، ما يجعلك تشتهي المزيد من الكربوهيدرات.

بالإضافة إلى ذلك، إنه كلما تناولت المزيد من هذه الأطعمة، يحتاج جسمك إلى معالجة كل السكر الزائد، على الرغم من حرق بعض السكر كطاقة، إلا أن الباقي يتحول إلى دهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

3- يزيد سكر الدم لديك:

على الرغم من أن البطاطس تعتبر كربوهيدرات صحية "معقدة"، إلا أنها لا تزال قادرة على زيادة نسبة السكر في الدم، حيث يقوم جسمك بتحويل الكربوهيدرات إلى سكر بسيط يسمى الجلوكوز، ويساعد هرمون الأنسولين على نقل هذه السكريات إلى خلاياك حتى يتمكن جسمك من استخدامها للحصول على الطاقة.

4- تعاني من ارتفاع ضغط الدم:

تحتوي البطاطس على ثلاثة معادن رئيسية مرتبطة بانخفاض ضغط الدم وهما البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، ومع ذلك تتسبب في ارتفاع ضغط الدم إذا كنت تفرط في تناولها.

5- تضر الجهاز الهضمي:

تعمل البطاطس على تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث يحمي فيتامين سي ومركبات مضادات الأكسدة الأخرى جهازنا الهضمي من أضرار الجذور الحرة، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان البطن وسرطان البنكرياس وسرطان الأمعاء.

كما تعمل الخصائص الملينة للألياف الغذائية في البطاطس على تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل آلام البطن والغازات والانتفاخ وانتفاخ البطن.

وعلى الرغم من ذلك فإن تناول الكثير من البطاطس يسبب عسر الهضم والإسهال والغازات المعوية وانسداد الأمعاء وضعف امتصاص العناصر الغذائية، وفي بعض الأفراد، قد يسبب النشا الموجود في البطاطس مشاكل في الجهاز الهضمي مثل عدم الراحة في المعدة وآلام البطن والغازات المعوية.

6- زيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس والقولون والمستقيم:

يحمي فيتامين C وفيتامين E والمركبات المضادة للأكسدة الأخرى الموجودة في البطاطس خلايانا وأنسجتنا من أضرار الجذور الحرة ويقلل من خطر الإصابة بمختلف أنواع السرطان.

ووفقًا لبعض الدراسات، يرتبط ارتفاع استهلاك البطاطس بزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس وسرطان القولون وسرطان القولون والمستقيم.

7- أثناء الحمل:

تحتوي البطاطس على العديد من المركبات الأساسية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب وفيتامين ب 6 والكربوهيدرات والبروتين والألياف الغذائية.

وتلعب هذه المركبات دورًا مهمًا في الحفاظ على الحمل الصحي، ويحمي فيتامين سي ومركبات مضادات الأكسدة الأخرى الجنين من أضرار الجذور الحرة، ويحسن البوتاسيوم الدورة الدموية ويحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة، ويساعد فيتامين ب 6 في نمو المخ والجهاز العصبي للجنين.

وبالرغم من هذه الفوائد إلا أن الإكثار من تناولها أثناء الحمل يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم أثناء الحمل وتفاقم سكري الحمل، وقد تتداخل مع الأدوية الحالة مما يزيد من خطر النزيف والكدمات.