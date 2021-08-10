«ألعاب الفيديو» مكافأة للزوج بعد مساعدته في أعمال المنزل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتاج الأزواج إلى وسائل ترفيهية مختلفة تساعدهم على المساعدة في الأعمال المنزلية المختلفة، لتبتكر زوجة طريقة جديدة لتشجيع زوجها على ضرورة المشاركة.

كافأت سيدة زوجها بألعاب الفيديو بعدما قرر مساعدتها في الأعمال المنزلية بعد الانتهاء من ساعات عملها، فوجدت أنها الوسيلة الوحيدة لاقناعه بضرورة المساعدة.

رفض الزوج الحصول على عمل وقرر البقاء في المنزل، ورغم أن الزوجة لم تنزعج من قراره إلا أنها في النهاية ضاقت بمكوثه في المنزل وابتعاده عن المساعدة في الأعمال المنزلية لتقرر تحفيزه.

زوجة تحفز زوجها للمساعدة في الأعمال المنزلية بألعاب الفيديو

يفضل الزوج ألعاب الفيديو دائما بشكل مبالغ فيه، لذلك قررت الزوجة السماح له باللعب كلما أنجز أعمال روتينية منزلية بحسب ما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية.

وذكرت الزوجة أنها حاولت التحدث مع الزوج حول المساعدة في أعمال المنزل لكنه ادعى النسيان أكثر من مرة، لذلك قررت أن تكافئه على أعمال المنزل بالسماح له بممارسة المزيد من ألعاب الفيديو كلما أنجزها.

وحددت الزوجة، أجرًا معقولًا عن الأعمال المنزلية، فمقابل غسل الأطباق يمكنه اللعب 90 دقيقة، ومقابل إخراج القمامة يمكنه اللعب 30 دقيقة، ومقابل ترتيب الغسيل يمكنه اللعب ساعتين.

وطلبت السيدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الرأي في تعاملها مع زوجها، قائلة: «يبدو الأمر غريبا لكن هذا الرجل لا يؤدى الأعمال المنزلية ويريد فقط ممارسة الألعاب طوال اليوم».

واعترض البعض على سلوك الزوجة حيث ذكر أحدهم: «إذا كان عليك اللجوء إلى معامل شخص، مثل الطفل لمجرد تلبية الاحتياجات الأساسية، فإن العلاقة محكوم عليها بالفشل بالفعل»، وتساءل آخر: «ما الذي ستحصلين عليه من هذه العلاقة؟، زوجك لا يعمل ولا ينظف ويغضب عندما تقترحين عليه فعل شىء غير ألعاب الفيديو، من المحتمل أن تكون حياتك أسهل دونه».