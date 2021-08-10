ابتسام تعلم السيدات «السواقة» بـ100 جنيه في الحصة: «بطلّع محترفات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قررت ابتسام البالغة من العمر 30 عامًا المقيمة بمحافظة الجيزة إطلاق مشروعها الخاص بتعليم النساء قيادة السيارات وذلك بعد سنة قضتها في الكورسات حتى احترفت فنون قيادة السيارات.

تأتي النساء من الريف والمدينة قاصدين ابتسام، التي تعلم السواقة خلال أقل من أسبوع بواقع 6 حصص، وقت الحصة ساعة ونصف بمقابل 100 جنيه لكل حصة، بعدما أصبحن في حاجة للقيادة بسبب صعوبة المواصلات وكثرة المشاوير بحسب تعبير السيدة الثلاثينية.

تقول ابتسام: «سواء كانوا في المدينة أو في القرية فنساء الوقت الحالي بحاجة إلى تعلم قيادة السيارة نظرًا لطبيعة الحياة التي أصبحت سريعة بجانب مسؤولياتهن التي تزداد لذلك قررت إطلاق مشروعي الشخصي بتعليمهن قيادة في وقت سريع يستغرق 6 حصص وقت الحصة الواحدة ساعة ونصف مقابل 100 جنيه، وفي خلال 6 أيام وهو وقت مثالي لتعلم القيادة والكثير من السيدات نجحن في اكمال «الكورس» أسرع من الرجال».

وتضيف خلال حديثها لـ «الوطن»: «سواء يمتلكن سيارة أو لديهن الرغبة في شراء واحدة فجميع السيدات المترددات على فكرة تعلم قيادة السيارة يأتين لهدف معين من أجل الاستعانة بالسيارة للذهاب إلى العمل وتوفير الوقت والمجهود الذي يبذلنه في المواصلات أو للحفاظ على خصوصيتهن أو لاستخدامها في توصيل الأبناء إلى المدارس خاصة في حالة وقوع أماكن الدراسة في مكان بعيد عن منازلهن».

تتابع:«أكثر زبائني يأتون من منطقة الحوامدية بالجيزة والتي لا تعتبر مدينة بجانب مناطق أخرى من القاهرة والجيزة ووجدت إقبالًا على مشروعي الخاص من السيدات لثقتهن في مهاراتي في القيادة حيث تعلمت قيادة السيارات منذ 10 سنوات، ولجأت إلى كورسات تعلم القيادة منذ سنوات وأقوم بتعليم النساء القيادة بطريقة «المانيوال» على سيارة من نوع شاهين».

تختتم: «كالعادة أبدأ بتعليمهن القيادة نظريًَا في في الـ15 دقيقة الأولى قبل البدء في التعلم عمليًا وأجد أغلبهن لا يستغرقن وقتًا كبيرًا في التعلم وهو عكس الشائع بأن السيدات لا يجدن قيادة السيارة، بيطلعوا من تحت إيدي محترفات سواقة عكس اللي بنسمعه وهو كلام كتير زي الستات ملهاش في سواقة العربيات وده مش صحيح الستات بتتعلم السواقة بشكل سريع جدًا في 10 دقايق أو ربع ساعة ولو النساء اتعلموا السواقة صح هيكونوا أحسن من الرجالة».