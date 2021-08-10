قبل ميريام فارس.. فنانات تعرضن للهجوم بسبب جلسات تصوير الحمل: «مش مكسوفين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة ميريام فارس «تريند» محرك البحث «جوجل» بعدما شاركت متابعيها بصور احتفالها بعيد ميلادها ابنها «ديف»، لكن استعادت الفنانة اللبنانية صور جريئة لها كانت التقطتها خلال حملها، والصور التي كشفت عن بطنها لإبراز حملها.

وبعدما نشرت «ميريام» الصور الجريئة مرة أخرى، تعرضت للانتقادات والهجوم مرة أخرى، بسبب جرأة الصور وكان من بينها «إيه الاستفادة أنك تبيني جسمك كدا، مش مكسوفة بجد، يعني أول واحدة تحمل في العالم، طب وليه بترجعي تنشريها تاني».

الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بسبب صورها الجريئة عن فترة حملها، سبق وتعرضت لها عدد من الفنانات اللاتي اتبعن الطريقة ذاتها، إذ أنها لم تكن الفنانة الوحيدة التي خضعت لجلسة تصوير أظهرت عن ملامح حملها.

السلطانة هيام

وقت حمل الفنانة التركية مريم أوزرلي، خضعت لجلسة التصوير ذاتها التي شاركت بها متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت مريم أوزرلي، المعروفة بـ«السلطانة هيام»، بجلسة تصوير جريئة، وكشفت عن بطنها أثناء الحمل، إذ أنها كانت تستعد لاستقبال ابنتها، ونالت وقتها أيضًا عدد من الانتقادات والهجوم بسبب جرأة الصور.

يسرا اللوزي

الانتقادات أيضًا انتقلت إلى الفنانة يسرا اللوزي، التي شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وقت حملها بابنتها الثانية، صورًا جريئة وهو مشروع تصوير لصالح مجلة «فوج»، وعلقت عليها الفنانة يسرا اللوزي قائلة: «حبيت أشارك جمهوري جانب مختلف وجديد من شخصيتي، وتأثير الأمومة ومخاوفها على كل حاجة في حياتي، شكر خاص لكل من ساهم في هذا المشروع».

الصورة لاقت هجوما من متابعيها، فجاءت بعض التعليقات: «لازم تتعري يعني، ده ايه إن شاء الله طب، عايزة الواحد يقولك ايه بقى ربنا يهديكي، استغفري ربنا».