نور عمرو دياب تعلن خطوبتها في لندن: «بنجهز الشقة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت نور دياب نجلة الفنان عمرو دياب، من زوجته الأولى الفنانة شيرين رضا عن خطبتها من صديقها، من خلال جلسة بث مباشر على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وقالت خلال جلسة البث المباشر من أحد القطارات بالعاصمة البريطانية لندن: «أخيرا تمت خطبتي من صديقي الجديد وفي هذه الأثناء وقررت أغير مكان سكني وهكون بالقرب من منزل خطيبي وهاخد رأيكم في حاجات عايزة أجيبها للبيت، عايزين تتفرجوا على أيه؟ لقيت حاجات في بعض المحال ونفسي اشتريها».

وحول سؤالها من أحد المتابعين عن أغنيتها المفضلة من أغنيات والدها الفنان عمرو دياب كشفت عن أكثر اغنية تحبها لوالدها هي «تملي معاك» متساءلة: «بتعجبكم الفلوجز بتاعتي؟، أنتوا وحشتوني أوي، وبشكركم على وجودكم معايا».

وحرصت نور عمرو دياب على تهنئة والدتها شيرين رضا قبل أسابيع بميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وشاركت «نور» متابعيها صورة تجمعها بوالدتها الفنانة شيرين رضا، وعلقت قائلة: «عيد ميلاد سعيد لأفضل أم على الإطلاق، أنتِ جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية مثل حسن الحظ، حكيمة، ملهمة كل ما هو جيد، أنتِ أفضل نموذج يحتذى به وقدوتي، بحبك إلى ما لا نهاية».

وخلال الأيام الماضية كشفت نور عمر دياب في مقطع فيديو شاركته مع متابعيها عن سبب عدم حضورها حفل والدها الفنان عمرو دياب بالإمارات قائلة: «صدقوني أحب كثيراً أن أتواجد معهما، ولكن كما قلت في السابق أنا في بريطانيا وهناك إغلاق عام»، اما المفاجأة فكانت في ردها عن رأيها في دينا الشربيني، فقالت: «أحبها كثيراً، إنها شخص رائع ولطيف».

وتحظى نور عمر دياب بمتابعة عدد كبير من رواد تطبيق «إنستجرام» حيث تحرص على مشاركة تفاصيل حياتها من خلال نشرها بعض مقاطع الفيديو والصور التي تحقق العديد من المشاهدات.