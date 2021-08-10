ابنة ميرفت أمين عن حالة والدتها بعد وفاة دلال عبد العزيز: «محطمة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وصفت منة حسين فهمي، ابنة الفنانة ميرفت أمين، الحالة النفسية التي تمر بها والدتها، بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، أعز الأصدقاء لها، وذلك بعدما نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلقت «منة» في منشورها: «أنا مازالت في حالة من الصدمة، بدور على كلمات لنعيك مش لاقية، وعندما نظرت لأمي لقتها محطمة وتشعر بالفراغ الكبير في حياتها، مفيش كلمات تكفي لوصف دلال عبد العزيز فهي كانت صديقتها وأمها، كانت رمزا للاستقرار والأمان بالنسبة لها».

واختتمت منة حسين فهمي حديثها «الآن أنا تائهة ومرعوبة».

وفاة دلال عبدالعزيز

ورحلت الفنانة دلال عبدالعزيز، قبل قرابة 3 أيام، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد ومضاعفاته، إذ أصيبت بـ«تليف الرئة»، وتوفت الفنانة القديرة بعد قرابة 3 أشهر من وفاة زوجها الفنان سمير غانم، الذي رحل بسبب الفيروس ذاته.

وقبل ساعات، وصفت ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، حالة الحزن الشديدة على رحيل والديها، لتصفها نفسها بـ«اليتمية»، وعلقت عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي.. أنت علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله، وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله».

وتابعت الفنانة دنيا سمير غانم في رسالتها لوالدتها الراحلة: «أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ، ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا، أنا بس غصب عني بفضفض عشان أنتوا هتوحشوني اوي».

واختتمت «دنيا»: «بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني، ربنا يرحمكو ويسعدكو يا حبايبي يا أغلي الناس». وغادرت الفنانة دلال عبد العزيز، دنيانا أمس الأول بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد، وتبعاته وفق ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».