احذر الباراسيتامول.. 4 علامات قد تشير إلى أنك تناولت الكثير من مسكن الألم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الباراسيتامول هو مسكن للآلام وخافض للحرارة، يستخدم الدواء لعلاج العديد من الحالات مثل الصداع وآلام العضلات والتهاب المفاصل وآلام الظهر وآلام الأسنان ونزلات البرد والحمى، يخفف الألم في التهاب المفاصل الخفيف ولكن ليس له تأثير على الالتهاب الأساسي وتورم المفصل، قد يكون تناول الدواء للمساعدة في تخفيف أي مرض خفيف تعاني منه مفيدًا.

ومع ذلك، فإن تناول الكثير من الباراسيتامول قد يسبب أيًا من الأعراض المعدية المعوية الأربعة التالية، وفقا لموقع express البريطاني.

تشمل العلامات الأولى لجرعة زائدة من الباراسيتامول فقدان الشهية والغثيان والقيء وآلام المعدة والتعرق والارتباك أو الضعف.

تسمح دراسات التنظير الداخلي باتباع نهج مباشر لتقييم تلف الغشاء المخاطي الناجم عن الأدوية في الجهاز الهضمي.

قد تشمل الأعراض اللاحقة ألمًا في معدتك العلوية، وبول داكن، واصفرار الجلد أو بياض عينيك.

فيما يتعلق بسلامة مشاكل الجهاز الهضمي وتناول الباراسيتامول، نظرت دراسة نُشرت في المكتبة البريطانية للصحة في هذا الأمر بشكل أكبر.

لاحظت الدراسة: "من المعروف على نطاق واسع أن الباراسيتامول مناسب بشكل خاص للمرضى المعرضين لخطر الإصابة بقرحة الجهاز الهضمي أو النزيف".

لقد تم تحدي هذا الرأي من خلال الدراسات الوبائية الحديثة باستخدام بيانات الوصفات الطبية المحوسبة، والتي أشارت إلى أن الباراسيتامول يُظهر سمية معنوية مرتبطة بالجرعة.

ومع ذلك، فإن نتائج هذه الدراسات على الأرجح غير صحيحة لأسباب تتعلق بالتحيزات الكامنة والارتباك.

وخلصت الدراسة إلى أن الباراسيتامول، خاصة عند تناول جرعات عالية، قد يسبب أعراض الجهاز الهضمي العلوي مثل ألم / عدم راحة في البطن، وحرقة في المعدة، وغثيان أو قيء.

على العكس من ذلك، فإن خطر حدوث القرحة ومضاعفات القرحة بسبب الباراسيتامول لا تدعمه البيانات المتاحة.

تشمل العلامات التحذيرية الأخرى التي ربما تحدث بسبب تناول الكثير من الباراسيتامول:

ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن

ارتباك

اليرقان (اصفرار لون الجلد)

انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص سكر الدم)

نزيف غير متوقع (ضعف تخثر الدم الطبيعي)

اعتلال الدماغ (تلف في الدماغ).

لا تستخدم هذا الدواء إذا كان لديك حساسية من عقار الاسيتامينوفين.

اسأل الطبيب أو الصيدلي إذا كان من الآمن تناول الباراسيتامول إذا كان لديك:

مرض الكبد أو تاريخ من إدمان الكحول.

هل من الآمن تناول الباراسيتامول مع مسكنات الألم الأخرى؟

من الآمن تناول الباراسيتامول مع أنواع أخرى من مسكنات الألم التي لا تحتوي على الباراسيتامول، مثل الأيبوبروفين والأسبرين والكوديين.

لا تأخذ الباراسيتامول جنبا إلى جنب مع الأدوية الأخرى التي تحتوي على الباراسيتامول.

إذا كنت تتناول دوائين مختلفين يحتويان على الباراسيتامول، فهناك خطر حدوث جرعة زائدة.

قبل تناول أي أدوية أخرى، تحقق من الملصق لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على الباراسيتامول.