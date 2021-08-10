3 علامات تشير إلى أن ضغط الدم مرتفع للغاية.. منها الدوخة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ما يقرب من ثلث الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يعرفون ذلك، وذلك لعدم ظهور أعراض إلا إذا كان شديدًا.

وتعد أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان ضغط الدم لديك مرتفعًا هي من خلال الفحوصات المنتظمة، ولكن يمكنك أيضًا مراقبة ضغط الدم في المنزل.

وفيما يلي علامات تشير إلى أن ضغط الدم مرتفع للغاية، كما ذكر موقعا "webmd" و"medicinenet".

بقع دموية في العين:

تظهر البقع الحمراء في عينيك بشكل شائع عند الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، ومع ذلك يمكن لطبيب العيون تحديد ما إذا كان ارتفاع ضغط الدم غير المعالج يتسبب في تلف العصب البصر، ما يؤدي إلى ظهور بقع دموية في العين.

احمرار الوجه:

يمكن أن تتسبب الكثير من العوامل الداخلية والخارجية في احمرار الوجه، مثل تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، وشرب المشروبات الساخنة، والرياح، والتوتر، والتقلب الهرموني، ومنتجات العناية بالبشرة ويمكن أن يتورد وجهك عندما يكون ضغط الدم لديك أعلى من المعدل الطبيعي.

الدوخة:

تشمل علامات الإنذار المبكر للسكتة الدماغية الظهور المفاجئ للدوخة وفقدان التوازن وصعوبة المشي، ويُعد ارتفاع ضغط الدم من أهم عوامل الخطورة للإصابة بالسكتة الدماغية، لذا فمن المحتمل أن يكون هناك ارتباط بين ارتفاع ضغط الدم والدوخة.

أسباب ارتفاع ضغط الدم؟

تساهم العوامل الوراثية والعمر في احتمالية إصابتك بارتفاع ضغط الدم، لذا إذا كان لدى أي فرد في عائلتك تاريخ من ارتفاع ضغط الدم، فقد تواجه خطرًا أكبر للإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما يواجه البالغون في منتصف العمر وكبار السن مخاطر أكبر أيضًا.

وتشمل عوامل الخطر الأخرى لارتفاع ضغط الدم ما يلي:

داء السكري.

النقرس.

البدانة.

الكآبة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كان لديك أي من هذه الأعراض، فاستشر الطبيب على الفور، وقد تكون تعاني من أزمة ارتفاع ضغط الدم التي قد تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وقد يكون لديك أيضًا حالة صحية خطيرة أخرى.

وفي معظم الأحيان، لا يتسبب ارتفاع ضغط الدم في حدوث صداع أو نزيف في الأنف، ولكن يمكن أن يحدث هذا في أزمة ارتفاع ضغط الدم عندما يكون ضغط الدم أعلى من 180/120، وإذا كان ضغط الدم لديك مرتفعًا للغاية وكانت لديك هذه الأعراض، ففي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب فورا.

ويجب على الجميع فحص ضغط الدم بانتظام، وتوصي جمعية القلب الأمريكية البالغين الذين يعانون من ضغط دم طبيعي بفحص ضغط الدم كل عام.

ويمكن أن يؤدي عدم علاج ارتفاع ضغط الدم إلى أمراض خطيرة، بما في ذلك السكتة الدماغية وأمراض القلب والفشل الكلوي ومشاكل العين.