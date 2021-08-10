مواقف كوميدية تطارد شبيهة سلمى أبو ضيف.. «ياسمين» تعاني والفنانة مصدومة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تشبه الفنانة سلمى أبو ضيف، في ملامحها وعيونها ولون بشرتها، لدرجة أنها حين تجلس في مكان أو تسير في الشارع، يحرص محبي الفنانة على التقاط الصور معها، اعتقادا منهم بأنها هي، لتخوض ياسمين خليفة، 25 عامًا، تعمل في مجال العقارات، محاولات لا تتوقف لإقناعهم بأنها شبيهتها فقط، بسبب التقارب في الملامح.

«يخلق من الشبه أربعين»، عبارة تنطبق تماما على «ياسمين»، فلم تلحظ الشبه بينها وبين الفنانة الشابة، إلا بعد مقابلتها بشكل مباشر، وتبادل الحديث معها، حتى تلاحظ التماثل الشديد بين ملامحها وملامح الفنانة سلمى أبو ضيف.

تطابق الملامح لاحظته الفنانة سلمى أبو ضيف، في أول لقاء جمعهما العام قبل الماضي، إذ تقول ياسمين أثناء حديثها لـ هُن»: «سلمت عليها وقالتلي أنا مصدومة ومش مصدقة أن في حد شبهي كده، واتصورنا مع بعض، وتاني مرة كانت من أسبوع وافتكرتني على طول، وكنا وقتها لابسين نفس اللبس».

مواقف كوميدية عدة تعرضت لها «ياسمين» بعدما حرص البعض على لفت انتباهها للملامح المتقاربة للغاية: «مفيش حد بيشوفني مش بيقولي إني شبهها، وإن الشكل مش طبيعي، والموضوع اتعرف وانتشر جدا وقت عرض مسلسل حلاوة الدنيا، وفي ناس بقت بتكلمني من أصحابي بسبب الموضوع ده».

أصحابي لما بيهزروا معايا بيقولولي يا سلمى

مواقف عد تعرضت لها الشابة العشرينية، بسب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة سلمى أبو ضيف: «في بنت قبل كده كانت فاكرة أني أختها بجد، كنت في كافيه وسألتني أنتي أخت سلمى أبو ضيف»، حتى أصدقائها اعتادوا على مداعبتها: «أصحابي لما بيهزروا معايا من كتر الشبه، ممكن ينادوا عليا يا سلمى».