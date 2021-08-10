مي حلمي ترفض الكشف عن «عريسها» قبل تصميم فستان الفرح.. ومتابعة: أنتي كيادة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دائما ما تثير الإعلامية مي حلمي، الجدل بتصريحاتها وردودها غير المتوقعة، على أسئلة متابعيها عبر خاصية «إستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حينما تفتح المجال للحديث معهم، وهو ما حدث مجددًا، خاصة بعدما كثرت الاستفسارات بشأن دخولها في علاقة عاطفية مع شخص ما، ليكن الرد صادم للبعض.

وشاركت مي حلمي، أغنية «موعود» للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، عبر خاصية «استوري»، تحديدا مقطع «وأمانة يا دنيا أمانة»، مدونة عليها عبارة: «أمانة وحياة أمك»، ومن هنا بدأت في تلقي رسائل وأسئلة متابعيها، منها: «هتعرفينا باللي أنتي مرتبطة بيه امتى؟»، لترد: «لما يخلص فستان الفرح».

وكتب لها أحد المتابعين: «لا ما احنا لازم نعرف مين ده اللي خاطف قلب بنتنا؟»، لترد عليه مي حلمي، قائلةً:«أحلى حاجة حصلت في حياتي».

وفجأت إحدى المتابعات خلال الرسائل، الإعلامية الرياضية، بتعليق: «أكتر حد كيوت وأكتر حد كياد»، وجاء رد مي حلمي:«كياد.. أنتي متأكدة من كيوت؟».

مي حلمي تعلن تعافيها من كورونا

عانت الإعلامية الرياضية مي حلمي، خلال الفترة الماضية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، موضحة أنه بدأ بفقدان حاستي الشم والتذوق، فضلا عن الشعور بصداع شديد في الرأس، قبل أن تعلن تعافيها من المرض.

ونشرت مي حلمي، مقطع الفيديو أثناء قيادتها سيارتها، وفتحت الباب لتلقي أسئلة الجمهور، كاشفة فقدانها 6 كيلوجرامات من وزنها، إثر الإصابة بالفيروس اللعين، قبل أن تنشر صورة حديثة لها، معلقة عليها: «خسيت 6 كيلو بعد كورونا».

لم تكن هذه الوعكة الصحية الأولى التي تتعرض لها خلال هذة الفترة، إذ سبق أن أعلنت من قبل كسر ساقيها، حيث ظهرت في مقطع فيديو أمام التليفزيون، مرتدية شورت، لإبراز ساقها بعد الإصابة، قائلةً: «مافيش نزول نزول، شكرا من قلبي لكل الناس الحلوة اللي سألت عليا وبعتولي، نوسه بخير يا جماعة».