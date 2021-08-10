أعراض نقص فيتامين «د».. الإرهاق المزمن والألم المتواصل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر وظيفة فيتامين «د» الأساسية، الحفاظ على توازن المعادن في الجسم، ومستويات الكالسيوم والفوسفور، بالإضافة إلى التحكم في عملية خروج ودخول المعادن في العظام، ويحدث أحيانا نقص مفاجىء في إنتاج فيتامين «د»، لكن أحيانا لا يدرك كثير من الناس، أعراض نقص فيتامين د، والتي نوضحها في التقرير التالي وفقا لموقع «Web Md».

أعراض نقص فيتامين «د»

الإرهاق المستمر.

الشعور بالألم المتواصل في أعضاء مختلفة بالجسم.

التصلب المتعدد والتهاب المفاصل، وهى عبارة عن أمراض المناعة الذاتية.

ضعف العظام نتيجة لاستنزاف مخزون الكالسيوم في الجسم.

احتمالية الإصابة بأمراض القلب نتيجة ضعف مخزون فيتامين د.

ارتفاع ضغط الدم المفاجىء.

أسباب نقص فيتامين د

يرجع أسباب نقص فيتامين د لعدة أسباب منها:

عدم استهلاك الكمية الموصى بها منه، ويمكن زيادة فيتامين د عن طريق تناول المنتجات الحيوانية، مثل: الأسماك وزيوت الأسماك وصفار البيض والحليب وكبد البقر.

عدم التعرض لأشعة الشمس بالشكل الكافي، يسبب الإصابة بنقص فيتامين د.

يمكن أن يكون الشخص عرضه لنقص فيتامين د في بعض الحالات منها:

قضاء أوقات طويلة في المنزل يؤدى إلى نقص فيتامين د.

عدم التعرض لأشعة الشمس.

أصحاب البشرة الداكنة أكثر عرضة للإصابة بأعراض نقص فيتامين د.

الزيادة في الوزن.

الاضطراب الهضمي.

يحدث هذا بالأغلب عندما تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا خالي من مصادر فيتامين د الغذائية، وبالتالي قد تكون هناك مستويات فيتامين د منخفضة.

تقلل صبغة الميلانين الموجودة في الجلد من قدرة الجلد على إنتاج فيتامين د، استجابةً للتعرض لأشعة الشمس.

تأثير نقص فيتامين د

يؤدي النقص في الفيتامين لا سيما لدى الأطفال لأمراض الهشاشة، التي تنتج عنها تشوهات حادة في الهيكل وعظام الأطراف.

أما لدى البالغين فإن النقص في فيتامين د، قد يؤدي إلى ضعف العضلات والعظام.

علاج نقص فيتامين «د»

ضرورة التعرض لأشعة الشمس.

الحفاظ على تناول أغذية غنية بفيتامين د.

تناول حبوب تحتوى على الفيتامينات.

حقن الفيتامين داخل الوريد.