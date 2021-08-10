قبل امتحانات القدرات.. «ائتلاف أولياء الأمور» لطلاب الثانوية العامة: القمة في رغباتك

القاهرة - سمر حسين - ماما

يتعامل بعض أولياء الأمور مع اختبارات القدرات على أنها امتحان يخوضه الطلاب، بعد الانتهاء من ماراثون الثانوية العامة الشاق، باعتباره محطة فاصلة بين الحصول على شهادة ختام التعليم الأساسي، والانضمام إلى التعليم الجامعي، ودخول الكليات الراغبين في الانضمام إليها، وفقا للتنسيق.

وقالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن طلاب الثانوية العامة ينتظرون امتحانات القدرات التي تحتاج لاجتياز للالتحاق بالكلية، خاصة إنها وسيلة لتحديد ميول الطلاب وقدراته، إلا أن هذه الاختبارات تسبب عبء جديد علي الطلاب وأولياء الأمور، بسبب رغبتهم في الالتحاق بكورسات للاستعداد التام لها، بالإضافة إلى رسوم التقديم في كليات لهذه الاختبارات.

نصائح قبل الخضوع لامتحان القدرات

وشددت داليا، في بيان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة النظر في موعد امتحان القدرات، على أن يكون بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وليس قبلها، مطالبة الطلاب بأن يهتموا بامتحان القدرات، لأنه شرط أساسي للالتحاق ببعض الكليات، وقد تكون هي طوق النجاه للطلاب بعد إعلان النتيجة.

وأكدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه من خلال اختبارات القدرات يستطيع كل طالب أن يحدد ميوله ورغباته، لذا يجب على الطالب الاهتمام بالميول والرغبات في تحديد الكلية، والابتعاد عن فكرة كليات القمة، قائلة: «القمة الحقيقية هي دخول الطالب كلية ملائمة لقدراته».

بدء اختبارات القدرات للكليات

كان المجلس الأعلى للجامعات، قد أعلن انطلاق اختبارات القدرات للكليات التي تحتاج إلى اجتيازها للقبول بها، عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة مباشرة، وفقا لتنسيق العام الجامعي الجديد 2021 – 2022.

كليات تتطلب اختبار قدرات

تجرى اختبارات القدرات لكليات:

التربية الرياضية.

التربية الفنية.

التربية الموسيقية.

الإعلام.

الكليات التكنولوجية.

الفنون الجميلة.

الفنون التطبيقية.

التمريض.

السياحة والفنادق.

التربية النوعية.