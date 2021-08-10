الامارات | تقلصات البطن أبرز الأعراض.. التهاب مزمن يصيب الأمعاء بصفة خاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن تقلصات البطن أبرز الأعراض.. التهاب مزمن يصيب الأمعاء بصفة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الباطنة إن داء كرون (Crohn's disease) هو التهاب مزمن يصيب الأمعاء بصفة خاصة، ولكنه يمكن أن يهاجم الجهاز الهضمي بأكمله من الفم إلى الشرج.

وأوضحت الرابطة أن سبب الالتهاب غير معلوم على وجه الدقة حتى الآن، ولكن يرجح الأطباء أنه يرجع إلى عوامل جينية أو مناعية، بالإضافة إلى التدخين.

وتتمثل أعراض داء كرون في تقلصات البطن انطلاقاً من الجزء السفلي الأيمن من البطن والإسهال والقيء والحمى وفقدان الوزن والشعور العام بالإعياء.

كما يمكن أن يكون داء كرون مصحوباً بمتاعب أخرى غير متاعب الجهاز الهضمي مثل التهاب المفاصل والعيون والطفح الجلدي وهشاشة العظام واضرابات الكبد والمرارة.

وفي الحالات البسيطة يعالج داء كرون بواسطة المسكنات وأدوية الإسهال، وفي الحالات الشديدة بواسطة مثبطات الالتهاب والكورتيزون.

وفي حالات النادرة قد يستلزم الأمر الخضوع لجراحة، على سبيل المثال في حالة تضيق الأمعاء أو لإزالة خراج.

وتلعب التغذية السليمة دوراً مهماً في تخفيف متاعب داء كرون؛ إذ ينبغي تناول الأطعمة الخفيفة، والإكثار من السوائل مع الابتعاد عن الأطعمة الحمضية والأطعمة المسببة للانتفاخ. وخلال النوبات الحادة ينبغي الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية. وبشكل عام ينبغي الإقلاع عن التدخين والخمر.

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