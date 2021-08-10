صديقة مصطفى حفناوي تحيي ذكراه الأولى بالصور والدعاء: اللهم عوض شبابه في الجنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عام مضى على رحيل اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي، الذي رحل عن دنيانا بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، لتتحول حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي والأصدقاء المقربين، وقتها، إلى دفاتر عزاء، كُل يودعه من خلال مشاركة الذكريات والصور والمواقف التي جمعتهم معه.

كان مصطفى حفناوي يتمتع بشعبية كبيرة على السوشيال ميديا، وهو ما عكسته الحملات المكثفة دشنت بعد وفاته، سواء من خلال الأدعية أو بختمات القرآن أو صدقات جارية باسمه، فضلًا عن الدعاء لوالدته بالصبرعلى تلك المحنة التي تختبر صبرها.

ومن بين الأصدقاء الذين لم يفارقوا حفناوي، منذ أن دخل المستشفى حتى وفاته، اليوتيوبر والإنفلونسر مرام محمود، التي دخلت في نوبة كبيرة من الحزن بعد رحيله، وأحيت ذكراه اليوم عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال مشاركة عدد من الصور للراحل وبعض الأدعية له.

وعلقت مرام محمود، على الصور التي شاركتها عبر خاصية «استوري» على «إنستجرام»: «اللهم ارحم عبدك مصطفى حفناوي واغفر له، وعوض شبابه في الجنة، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأنس وحشته فيه وثبته عند السؤال، وارزقه جنتك يا رحيم يا غفور».

وشاركت البلوجر الشهيرة أيضًا صورة لليوتيوبر الراحل، أثناء احتفاله بوصول عدد متابعيه إلى مليون شخص، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله: «مابقاش بس مليون شخص بيتابعك، بقى أكتر من مليون كتير بيدعيلك ربنا يرحمك يا طيب يا جدع».

علاقة مرام محمود ومصطفى حفناوي

علاقة مرام ومصطفى، كانت فريدة من نوعها، إذ كانت تلازمه طوال فترة مرضه، ولم تتركه أبدًا، حتى أنها اعترفت بحبها له عقب وفاته، إذ كتبت، عبر «إنستجرام»: «أيوة كنت لسه بحبك، وهفضل أحبك لحد ما أجيلك، الصبر من عندك يا رب».

مرام تنفذ وصية حفناوي

تحدثت البلوجر مرام محمود، عن الوصية الي أوصاها بها مصطفى حفناوي، قبل وفاته، فيما يخص ابنة شقيقتها، قائلة: «كان بيقولي متقلهاش صلي بخناق، مصلتش معاكي صلي أنتي قدامها، علميها الوضوء، هتفرحي أوي لو كنتي سبب في كده، علمتها.. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب».