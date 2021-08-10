استقبال جيانا فاروق.. رفعت علم مصر واسمها يطلق على كوبري: أبرز المعلومات عن بطلة مصر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استقبال حافل شهده مطار القاهرة الولي، لدى وصول لاعبة مصر البرونزية، جيانا فاروق، التي عادت إلى أرض الوطن من طوكيو، حيث أقيمت دورة الألعاب الأولمبية 2020، حاملة الفخر ورافعة رأسها عالية، مع ميدالية برونزيه في الكاراتيه وزن 61 كجم، وخلال استقبالها في مطار القاهرة انتظرها خطيبها، وهو مدرس مساعد في كلية الهندسة بالورود، وتجمع حولها جمهورها وأهلها والأصدقاء، بالزغاريد والفرحة، حتى تحول المطار إلى قاعة احتفال كبيرة، وظهرت جيانا فاروق، حاملة علم مصر، ومن المقرر إطلاق اسمها على أحد الكباري الجديدة، تقديرا لمجهودها الرياضي المميز في أولمبياد طوكيو.

من هي جيانا فاروق لاعبة مصر في الكاراتيه؟

- جيانا فاروق من مواليد 1994، أي تبلغ من العمر 27 عاما.

- تخرجت جيانا فاروق من كلية صيدلة القاهرة.

- أول لاعبة مصرية وعربية وإفريقية تتأهل إلى الأولمبياد في الكاراتيه.

- اللاعبة المصرية تعتبر بطلة عالمية في الكاراتيه، وتلعب في النادي الأهلي.

- احتفلت جيانا فاروق بخطبتها في يوليو 2020، على مدرس مساعد في كلية الهندسة.

- مثلت اللاعبة جيانا فاروق مصر في دورة الألعاب الأفريقية 2019، التي أقيمت في المغرب، وفازت بميدالية برونزية، وزن 61 كجم كوميتيه للسيدات.

- العديد من الميداليات والمراكز الدولية والمحلية، استطاعت اللاعبة المصرية جيانا فاروق، الحصول عليها، فقد فازت بالمركز الأول في بطولة هراديك كرالوف 2009، منافسات 14-15 عامًا، حر، عن فئة الشباب، وحصلت على المركز الأول لعدة سنوات في مجال الشباب.

- على مستوى الكبار، حصلت جيانا فاروق على كثير من الألقاب والبطولات، سواء على مستوى بطولات العالم أو إفريقيا، أو ألعاب البحر الأبيض المتوسط، أو ألعاب التضامن الإسلامي.