من جرعة واحدة.. كيف يختلف "جونسون" عن اللقاحات الأخرى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تجري حملات التطعيم ضد فيروس كورونا القاتل على قدم وساق، وقد تلقى ملايين الأشخاص بالفعل لقاحاتهم حول العالم للحماية من كوفيد.

ويواصل العلماء تطوير اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، لكن السؤال كيف يختلف لقاح كورونا أحادي الجرعة من شركة جونسون أند جونسون Johnson & Johnson ع اللقاحات الأخرى ذات الجرعة المزدوجة؟.. هذا ما يكشفه موقع timesofindia.

كيف يختلف عن اللقاحات الأخرى؟

يعد لقاح كوفيد الخاص بـ جونسون أند جونسون هو اللقاح ذو الجرعة الواحدة المتاح، ولهذا السبب يُعتبر أنه قد يغير قواعد اللعبة، على عكس لقاحات كوفيد الأخرى التي يتم إعطاؤها على جرعتين، فهذا اللقاح عبارة عن جرعة واحدة، مما يجعله مميزا تمامًا ومختلفا عن اللقاحات الأخرى.

وجدت تجارب سريرية سابقة أن جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون، أنتجت استجابة مناعية قوية لدى معظم الأشخاص، فإن اللقاحات الأخرى المصنعة في الولايات المتحدة مثل لقاحي Pfizer و Moderna أنتجت استجابة مناعية أقل بعد جرعة واحدة، ولهذا ظهرت الحاجة إلى جرعة ثانية.

ما الذي يجعل اللقاح أحادي الجرعة مختلفًا جدًا؟

لقاح Johnson & Johnson هو لقاح ناقل فيروسي.

تستخدم لقاحات النواقل الفيروسية فيروساً آخر لتوليد أجسام مضادة لمحاربة مسببات الأمراض المميتة، أي أنها تطلق استجابة مناعية باستخدام نسخة معدلة من فيروس مختلف، يُعرف باسم الناقل.

بالنسبة لفيروس كورونا ، أخذ فريق جونسون أند جونسون فيروسًا غديًا، وهو نوع من فيروسات البرد الشائعة، والذي عند حقنه في ذراع شخص ما، يربط نفسه بالخلايا التي تقرأ التعليمات الجينية اللازمة لصنع بروتين SARs-COV-2.، بعد إنتاج بروتين سبايك، يكتشف الجهاز المناعي هؤلاء الغزاة ويخلق أجسامًا مضادة.

من ناحية أخرى، تم تطوير لقاحات شركتي Pfizer و Moderna من خلال تقنية Messenger RNA (mRNA).

تحفز لقاحات الرنا المرسال استجابة مناعية عن طريق تنشيط الخلايا لمحاربة مسببات الأمراض المميتة، فيما يتعلق بفيروس كورونا، فإن هذا النوع من اللقاح يوجه الخلايا لصنع بروتين أو قطعة من بروتين سبايك لفيروس كورونا الذي ينتج استجابة مناعية في الجسم، وهذا بدوره ينتج أجسامًا مضادة ضرورية لمحاربة فيروس SARs-COV-2 القاتل.

هل لقاح جونسون أند جونسون فعال؟

حصلت شركة Janssen Pharmaceuticals ، وهي فرع لقاح كوفيد التابع لشركة جونسون أند جونسون، على تصريح استخدام طارئ في الولايات المتحدة في فبراير من العام الماضي.

نظرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) في نتائج التجارب السريرية التي شملت أكثر من 40 ألف وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن اللقاح المطور يمكن أن يوفر الحماية ضد الحالات الخفيفة إلى المتوسطة والشديدة إلى الحرجة من COVID-19. ووجدت أنها فعالة بنسبة 72٪ في الوقاية من جميع أشكال فيروس SARs-COV-2 و86٪ فعالة في الوقاية من الحالات الشديدة من المرض.

على الرغم من أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون أند جونسون لا يزال بإمكانهم الإصابة بالمرض، إلا أنهم أقل عرضة للإصابة بعدوى شديدة أو يحتاجون إلى دخول المستشفى.

ما هي مدة الحماية التي يوفرها اللقاح؟

بينما يقال إن لقاحات كوفيد فعالة، لا يوجد دليل قوي يشير إلى المدة التي يمكن للقاحات أن تحمينا من الفيروس.

ومع ذلك، فقد أشارت التجارب السريرية السابقة إلى أن جرعة واحدة من اللقاح أنتجت استجابة مناعية قوية لدى معظم الأشخاص، تشير التقارير إلى أنه حتى بعد 71 يومًا بعد إعطاء اللقاح، كان مستوى الأجسام المضادة مستقرًا وازداد.

على الرغم من أن لقاح جونسون أند جونسون قد أثبت فعاليته حتى الآن، فقد تكون هناك حاجة إلى جرعة معززة في المستقبل.