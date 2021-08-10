خبيرة تقدم طرقا تساعد على حرق دهون البطن في وقت قياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - تعتبر مشكلة تراكم الدهون على البطن والخصر مشكلة عامة سواء لمن يعاني من البدانة أو حتى لأصحاب الأجسام النحيفة، حيث يبحث الجميع عن طرق لمنع الدهون من التراكم والحصول على مظهر صحي وجميل، وفق ما جاء في موقع"سبوتنيك".

واجتمع موقع "أونلي ماي هيلث" الطبي مع خبيرة اللياقة البدنية شويتا مباري شيتي للتوصل لأفضل برنامج حرق لدهون البطن خلال 4 أسابيع، بالإضافة إلى تقوية القلب.

وذكر الموقع وجود عدة طرق يمكن من خلالها القيام بحركات بسيطة أثناء التمرين في المنزل لتقليل دهون البطن مثل: القرفصاء، تمارين الألواح وأنواعها العديدة، جسور الورك، تمرين بيربي، تمارين الحشرة الميتة، متسلقو الجبال، الكلب الطائر، التخطي، الركبتين العاليتين بالإضافة إلى تمارين بيلاتس لدهون البطن.

وقال شيتي إن تناول الطعام بالشكل الصحيح يؤدي إلى تقليص الخلايا الدهنية بنسبة 18%، وخاصة الدهون تحت الجلد، حيث يمكن البدء بتخفيض السعرات الحرارية الحالية للربع والتأكد أن المدخول اليومي من الطعام يحتوي على: 30- 5% بروتين، 40-45% كربوهيدرات، 20-25% دهون.

وأكدت خبيرة اللياقة أنه من المفيد تضمين النظام الغذائي للأطعمة التي تحتوي الدهون الجيدة مثل: المكسرات والأفوكادو وجوز الهند وزيت الزيتون لأنها رائعة لفقدان الدهون، كما أنه من الرائع، أيضا، إضافة الكربوهيدرات المعقدة والكربوهيدرات الجيدة مثل: البطاطا الحلوة، الخضار الورقية الخضراء، جذور الشمندر، الجزر، اليقطين، الكينوا، بالإضافة إلى الدهون الجيدة مثل: المكسرات، الأفوكادو، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، والكثير من البروتينات مثل: الحمص، العدس، البيض، الفراخ، التوفو والبازيلاء.

وقدمت خبيرة اللياقة البدنية شويتامباري شيتي نصيحة أخيرة بضرورة إيجاد رفيق للتمرين من أفراد العائلة أو من بين الأصدقاء، وعند تعذر ذلك فمن الأفضل الانضمام إلى التدريبات الجماعية أو إلى التدريبات الحية عبر الإنترنت، حيث يتوفر الإلهام والحافز لتقديم أقصى درجات الجهد لنيل أقصى درجات الفائدة.