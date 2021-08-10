3 طرق بسيطة تساعد على خفض نسب السكر في الدم: ألعب رياضة وكل صح

القاهرة - سمر حسين - صحة

عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين ترتفع مستويات السكر في الدم، ما يعتبر من العلامات الرئيسية على الإصابة بـمرض السكري، لكن هناك بعض العادات والطرق التي تساعد على خفض نسب السكر في الدم، وتتحكم في عملية إدارة مستوياته، وفقا لـ«روسيا اليوم».

التمارين المنتظمة

تساهم ممارسة التمارين بشكل منتظم، في عملية خفض نسب السكر في الدم، إذ تساعد عضلات الجسم على استغلال الجلوكوز كمصدر للطاقة وتمنع تقلص العضلات، ما يؤدى إلى خفض مستوياته بشكل عام.

إدارة الكربوهيدرات بالجسم

يحول الجسم الكربوهيدرات إلى سكريات، مثل الجلوكوز، ثم يساعد الأنسولين الجسم على استخدامها بشكل مثالي، وتخزينها للحصول على الطاقة المطلوبة، لكن يتسبب تناول المزيد من الكربوهيدرات، إلى إعاقة هذه العملية، ما يؤدى إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ويفضل التحكم في كمية الكربوهيدرات، ومراقبة معدلات تناولها، ما يساعد بكشل قوي على تقليل مستويات السكر في الدم، ويساعد تناول الطعام ببطء على تقليل الكمية المتناولة، والشعور بالشبع سريعا، ما يمنع الإفراط في التهام الطعام.

اختيار الأطعمة المناسبة

يساعد اختيار الأطعمة المناسبة على خفض مستويات السكر في الدم، ومن ضمن هذه الأطعمة البرغل، الشعير، الزبادي، الشوفان، الفاصوليا، العدس، البقوليات، مكرونة القمح، الخضروات، خل التفاح.

يشار أيضا إلى أن خل التفاح، يساهم في خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام، كما يساعد على تحسين حساسية الأنسولين.

أعراض ارتفاع مستويات السكر في الدم

الأعراض العامة التي تشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم:

التبول بشكل متزايد.

الصداع المفاجىء.

الشعور بعدم وضوح في الرؤية.

الرغبة الشديدة في شرب الماء.

عدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية بالشكل المعتاد والشعور بالتعب.

الشعور بالإعياء الشديد.

إصابة الشخص بجفاف الفم.

الشعور بالغثيان والرغبة بالتقيؤ.

ضيق التنفس.