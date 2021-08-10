دنيا سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز: بقيت يتيمة من غيرك يا أمي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبرت الفنانة دنيا سمير غانم عن حزنها الشديد على رحيل والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز دلال عبد العزيز بعد صراخدع مع المرض قائلة إنها أصبحت الان «يتيمة».

وقالت دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي».

وكشفت عن آخر كلمة سمعتها من والدتها قبل أن تغادر الحياة قائلة: «أنت علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله، وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله».

وتابعت: «أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ، ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا، أنا بس غصب عني بفضفض عشان أنتوا هتوحشوني اوي».

وواصلت: «بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني، ربنا يرحمكو ويسعدكو يا حبايبي يا أغلي الناس». وغادرت الفنانة دلال عبد العزيز، دنيانا أمس الأول بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد، وتبعاته وفق ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونعى رضوان الفنانة الراحلة قائلا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

وفي وقت سابق، أكدت مصادر طبيبة على دراية بالوضع الصحي للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في تصريحات لـ«الوطن»، أنحالتها الصحية شهد تراجع مستمر حيث كانت تعاني من متلازمة ما بعد كوروناو بسبب تأثر رئتيها، إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنهاية أبريل الماضي. وأشارت المصادر إلى تراجع الحالة النفسية للفنانة الراحلة في أيامها، بسببه تراجع حالتها الصحية، ونقلها من مستشفى لآخر.