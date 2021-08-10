ميريام فارس تتعرض لانتقادات بسبب صورها الجريئة أثناء الحمل: محدش خلف غيرك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة ميريام فارس، محرك البحث «جوجل»، بسبب صور جريئة ومقاطع فيديو شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، خلال الأيام الأخيرة من حملها وأخرى برفقة زوجها وطفلها.

واستعرضت ميريام فارس، خلال الصور رشاقتها وجمالها أمام حمام السباحة، وهي ترتدي المايوه برفقة طفلها، أيضًا دون الكشف عن وجهها.

ميريام فارس في مرمى الانتقادات

الصور التي شاركتها الفنانة ميريام فارس، زضعتها في موقع انتقاد من المتابعين، عبر التعليقات، منها: «يا لطيف شو هاد، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك»، «الوحيدة اللي حملت وخلفت بالعالم»، «استري نفسك»، «هو مفيش غيرك خلف يعني»، «إيه وجه الاستفادة أنك تبيني جسمك»، «ربنا يهديكي»، «مش كده عيب احترمي سنك»، «وكأنه أول وحداة بالعالم بتحمل، شي عملت فلم وشي صور، وشي معاناة، وهلئ one year ago today»، «كله استعراض بحجة الحمل»، «مو عاجبك الثياب»، «معقولة في راجل بالدنيا، يقبل زوجته عارية قدام العالم، طب ليه ما في غيرة وحياء».

وكانت الفنانة ميريام فارس، شاركت مع الفنان آسر ياسين، خلال شهر رمضان الماضي، في أغنية دعائية لإحدى الشركات العقارية، أحدثت حالة من الإبهار لدى الجمهور.

ميريام فارس ومعاناة الحمل في فيلم وثائقي

بطريقة مختلفة، وثقت الفنانة ميريام فارس، معاناة الحمل في فيلم وثائقي، بعنوان «Myriam Fares -The journey»، خلال فترة حملها في طفلها الثاني، كما ظهرت بملابس جريئة، إذ كشفت عن بطنها التي بدت عليها ملامح الحمل.

وتحدثت ميريام فارس، في الفيلم الوثائقي عن معاناتها خلال فترة الحظر، بجانب حملها في نجلها «ديف»، بجانب الصعوبات التي واجهتها في التحضير لألبومها الجديد، قائلةً: «اكتشفت إني حامل بالمولود الثاني، وفي الفترة دي كان عندي كتير مشاكل صحية، وجسمي ما اتحمل الحمل»، وعرض الفيلم صورا من وجودها بالمستشفى بعد الإجهاض.