مفاجأة في واقعة «فتاة الإسماعيلية»: بنت خالتي ضربتني وكتبت أني مريضة نفسيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الانهيار والبكاء، سيطرت على رنيم وائل، المعروفة إعلاميا بـ«فتاة الإسماعيلية»، التي اتهمت والدتها بمحاولة دهسها بالسيارة، بسبب رغبتها في خلع الحجاب، لتشتعل مشادات ومشاجرات كلامية بينهما، انتقل صداها من الشارع إلى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تحرير المارة محضرا ضد والدتها وخالها، يتهمونهما فيه بالاعتداء على رنيم، في أحد الطرقات، إلا أن الفتاة تنازلت عن المحضر في نهاية المطاف، واعتذرت عما بدر منها، وعن ما كتبته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرضها للعنف الأسري على يد والدتها.

ولم تمر ساعات، حتى اشتعل الخلاف مجددا، بسبب نفي والدة رنيم وائل، دهسها ابنتها بالسيارة، متهمة إياها بأنها من ألقت بنفسها تحت عجلاتها، إذ قالت الأم، إن ابنتها حبستها بعدما ضيعت عمرها عليها، قبل أن تخرج رنيم، تطالب بحقها بعد التنازل، من خلال بث مباشر على «فيسبوك»، ظهرت خلاله منهارة من البكاء بسبب والدتها، مشيرة إلى أنها تصالحت مع أمها، لأنها لن تجد مكان تعيش فيه: «قالولي هتروحي فين مالكيش بيت غير معاها، وعشان كده اتنازلت».

لكن الاعتداءات على رنيم، بحسب حديثها في الفيديو، ما زالت مستمرة: «أمي قطعت شعري قدام القسم، وخالي ضربني، وأنا متعورة بسببهم، أنا مش هسيب حقي، أول يوم اتخبطت بالعربية قلت خلاص هتنازل، هو أنا سهل عليا مستقبلي يضيع واتفضح كده على النت، أنا مظلومة والله، واسألوا صحابي، أنا متبهدلة والله، أنا تعبت واتظلمت، أمي محدش دافع عنها، طالعة بتشدني من إيدي اوعي تتصوري أو الصحافة تعرف حاجة، وطلعت هي اتكلمت، أنا مش في أمان، ألاقي الأمان فين، لما أنا مش هلاقيه في بيتي».

واختتمت فتاة الإسماعيلية رنيم وائل، حديثها عبر الفيديو، قائلة: «مش همشي غير لما ألاقي حل، بيسايسوني لحد ما يعملوا اللي هما عايزينه، بنت خالتي جت ضربتني، وأنا قاعدة معاهم في الصالة عند خلاتي، ضربتني وخدت التليفون ومسحت كل اللي على التليفون، وكتبت بوست إن أنا مريضة نفسيا، هو أنا لو مريضة نفسيا هكتب على نفسي كده، فين القانون اللي يحميني، هي ماسكة أكونت الفيسبوك بتاعي، وبتكلم منه الناس، وتقول لا محصلش وأنا مريضة».