عيطت في الشارع.. موقف صعب لـ دلال عبد العزيز داخل سيارة رجل غريب (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد 3 أشهر من المعاناة والألم، إثر الإصابة بفيروس كوورنا المستجد، والدخول في غيبوبة طويلة، انتقلت الفنانة دلال عبد العزيز، إلى الرفيق الأعلى بجوار زوجها الفنان سمير غانم، رفيق دربها وحياتها، الذي توفي قبلها بنحو 78 يوما متأثرا بالمرض ذاته، تاركين «دنيا وإيمي» في وجع ومرار لن تمحيه الأيام.

حياة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، كانت مليئة بالكواليس والأسرار، التي حكت جوانب منها في بداية مشوارها الفني، خلال استضافتها في أحد البرامج التي كانت تقدمها الإعلامية هالة سرحان، مشيرة إلى أنها تعرضت لموقف صعب من ممثلة زميلة كادت أن تغدر بها، وتسلمها بيدها لأحد الرجال.

تحكي دلال عبد العزيز، خلال اللقاء النادر، الموقف التي سعت من خلاله إلى توصيل رسائل مهمة للفتيات الريفيات بصفة خاصة: «أنا كنت ساذجة ولا زال الشر والخير موجودين، كنت طالعة من التليفزيون الدموع في عينيا، وكل ما أروح مشوار أعيط، مش عارفة أروح أي اتجاه علشان أوقف تاكسي، وخايفة وبسمع عن الريفيات والبنت الساذجة اللي بهرتها أضواء المدينة، فلقيت واحدة ست هي ممثلة معروفة، طالعة، كانت شافتني في مسرحية أهلا يا دكتور، قالتلي مالك يا دلال بتعيطي ليه».

لم تكن دلال، تلك الفتاة الريفية، تعلم ما تكنه له زميلتها الممثلة من غدر، وما في نيتها من شر، موضحة: «قالتلي تعالي أنا رايحة العجوزة نركب تاكسي سوا، عدينا لقيت الست دي التكاسي فاضية ومعدية وبتشاور للعربيات الملاكي، واصطادت شاب كده، قولتلها لا هركب تاكسي، قالتلي عيب كده بلاش شغل الفلاحين ده، قومت راكبة، لقيتها بتقوله توصلني الأول العجوزة وبعدين توصلها، قولتلها لا هنزل معاكي».

أصعب موقف في حياة دلال عبد العزيز

واصلت الفنانة دلال عبد العزيز، سرد القصة التي جعلتها تبكي في الشارع بحرقة، قائلةً: «نزلت عند بيتها في العجوزة، وراحت فاتحة الباب اللي ورا، وقالتلي عيب اطلعي أقعدي جنبه، وبلاش شغل الفلاحين ده، وكان من حظي إن الراجل ده ابن حلال، لقاني خايفة وساذجة، اتعرف عليا، وقالي أنتي اسمك إيه ورايحة فين فقولتله».

درس وعظة من شاب لدلال عبد العزيز

الحوار الذي دار بين دلال والشاب الذي كانت تركب بجواره في سيارته، أنقذها من مصير كان سيقضي على حياتها، إذ قالت: «قالي أنتي تعرفيني أو الست اللي كانت معاكي، قولتله لا، قالي أفرضي إني أنا بني آدم وحش، وخدتك في مكان، شكلك باين أنك لخمة ومتعرفيش حاجة، واداني رقمه وقالي متركبيش مع حد متعرفيهوش تاني، هو دلوقتي راجل أعمال مشهور جدا، وربنا فتح عليه وبشوفه في التليفزيون».