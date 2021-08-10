سلسبيل محمد وعلي ربيع.. عقد قران في سرية تامة وزواج للمرة الثانية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل الفنان علي ربيع، بعقد قرانه للمرة الثانية، على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى سلسبيل محمد، في سرية تامة حزنًا على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، التي توفيت السبت الماضي، بعد معاناة شديدة مع فيروس كورونا ومضاعفاته، التي دخلت على إثرها في غيبوبة طويلة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بعد مرور 78 يومًا فقط على رحيل زوجها متأثرًا بالمرض ذاته.

وتصدر اسم الفنان علي ربيع وسلسبيل محمد، محرك البحث «جوجل» وتريند مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب زواجه للمرة الثانية، بعدما انفصل عن زوجته الأولى ندا محمود، والدة ابنته الوحيدة «مليكة»، والسبب الآخر تمثل في إخفاء جميع مشاهد الفرح، الذي توافق مع يوم دفن الفنانة دلال عبد العزيز، التي تجمعه بأسرتها علاقة صداقة كبيرة، فضلًا عن مشاركته للأسرة في مسلسل «لهفة»، مع الفنان سمير غانم، وابنته دنيا سمير غانم، التي كانت أولى البطولات المطلقة لها.

سلسبيل محمد وعلي ربيع

عقد الفنان علي ربيع، خطبته على سلسبيل محمد، قبل 3 أسابيع، لكنه تحفظ على الخبر حتى موعد عقد القران، ولم يلق حفل زفافهما الاهتمام الإعلامي بشكل كاف، إذ أُقيم في القاهرة بحضور عدد محدود من الفنانين والمشاهير، منهم: أحمد شامي، ومصطفى خاطر، وكرم جابر، وكريم عفيفي.

واقتصر الحضور على الأصدقاء المقربين وأسرة العروسين، كونه كان قدد حدد تاريخ عقد القرآن منذ فترة، ومراعاة لشعور أسرة الفنانة دلال عبد العزيز، لم يعلن أي تفاصيل متعلقة بعقد قرانه، ولم يشارك متابعيه ومحبيه بالصور التي تجمعه بعروسه.

كواليس علاقة علي ربيع ودلال عبد العزيز

خلال مداخلة هاتفية، في برنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، تحدث الفنان علي ربيع، عن كواليس علاقته بالفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: «كنت على طول متابعها وبسأل دنيا عليها، وزعلت جدا والله وكان نفسي تقوم بالسلامة، والبقاء لله، اشتغلت معاها وعملت معاها فيلم، وكانت ست زي العسل وطيبة، ولما كنت بروح التصوير كنت بحس أني رايح مع أمي، وكانت حنينة علينا وتساعدنا وتشتغل معانا بكل حب وطاقة، وكنت فخور أني بشتغل معاها».