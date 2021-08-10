الامارات | محمد هنيدي يحقق مفاجأة مدوية.. وأحمد عز يحصد 40 مليون جنيه في زمن قياسي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يحقق مفاجأة مدوية.. وأحمد عز يحصد 40 مليون جنيه في زمن قياسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الفنان الكوميدي محمد هنيدي في صنع طفرة كبيرة بإيرادات السينما المصرية في الأيام الأخيرة، بعدما تصدر شباك التذاكر بفيلمه الجديد «الإنس والنمس»، بعد أربعة أيام من طرح العمل، إذ وصلت إيرادات الفيلم إلى ثمانية ملايين جنيه، وهي إيرادات لم تتحقق طوال الفترة بسبب أزمة كورونا.

وحقق فيلم هنيدي ما يقرب من مليوني ونصف المليون جنيه، متفوقاً على بقية الأعمال المعروضة، وشهد العمل إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور، لاسيما أن محمد هنيدي قد غاب عن السينما منذ نحو أربع سنوات.

ويشارك في بطولة فيلم «الإنس والنمس»، مع محمد هنيدي كل من منة شلبي، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وصابرين، وسليمان عيد، ومحمود حافظ، وشريف دسوقي، ودنيا ماهر، وعارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

وفي المركز الثانى جاء فيلم النجم أحمد عز «العارف»، إذ حقق إيرادات يومية في الأسبوع الماضي بلغت مليوناً و100 ألف جنيه.

و«العارف» من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، وحازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، أبرزهم محمد ممدوح، ومن إنتاج شركة سينرجي.

أما فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، لكريم عبدالعزيز، فحقق خلال الأسبوع الماضي إيراداً يومياً اقترب من 500 ألف جنيه مصري، والفيلم بطولة دينا الشربيني، وماجد الكداوني.

ويجسّد كريم عبدالعزيز خلال الفيلم دور إعلامي يتنكر فى عدد من الشخصيات لكشف الحقائق، وتقدم دينا الشربيني دور زوجته وهي خبيرة في العلاقات الزوجية.

بينما حقق تامر حسني إيرادات يومية الأسبوع الماضي بلغت 400 ألف جنيه، بفيلمه «مش أنا»، والذي يشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، ومحمد عبدالرحمن، وعصام السقا

وحقق فيلم «أحمد نوتردام» إيراداً يومياً خلال الأسبوع الماضي بلغ 5334 جنيهاً يومياً، وهو من بطولة رامز جلال، وغادة عادل، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وهو من تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم.

أما فيلم «ديدو» فحقق 317 جنيهاً، وهو من بطولة كريم فهمي، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، والعمل من إنتاج احمد السبكي.

ويعد الأسبوع الماضي من أهم الأسابيع على مستوى السينما المصرية، إذ حقق أعلى الإيرادات منذ أزمة كورونا، وشهد تجمع أكبر عدد من نجوم الشباك.

وحقق فيلم «العارف» وحده مجموع إيرادات يزيد على 40 مليون جنيه في مدة لا تتجاوز 20 يوماً فقط، ليشكل طفرة كبيرة من حيث المكاسب المادية رغم أزمة دور العرض والإجراءات الاحترازية منذ بداية أزمة كوورنا وتأثيراتها على السينما.

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