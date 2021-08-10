علماء صينيون: الشاي الأخضر يساعد في الوقاية من الإصابة بـ ألزهايمر

القاهرة - سمر حسين - صحة

اكتشف علماء صينيون، أن شرب الشاي الأخضر قد يساعد في الوقاية من الإصابة بمرض ألزهايمر، وفقا لما ذكرته صحيفة العلوم والتكنولوجيا الصينية.

وقال علماء من جامعة آنهوي الزراعية وجامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين، فيدراسة تم نشرها، في مجلة التغذية الجزيئية وبحوث الغذاء، إن الشاي الأخضر قد يساعد في تقليل تلف التشابكات العصبية وتحسين التعلم والذاكرة.

الدراسة تقدم أساسا نظريا لاكتشاف آلية الوقاية من ألزهايمر عن طريق شرب الشاي

وتقدم الدراسة أساسا نظريا لاكتشاف آلية الوقاية من مرض ألزهايمر عن طريق شرب الشاي، وتطبيقها.

وتزداد معدلات الإصابة بأمراض التنكس العصبي، منها مرض ألزهايمر، مع زيادة شيخوخة السكان، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وفي 23 يوليو الماضي، نجح علماء في عكس فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر لدى الفئران في اكتشاف يحتمل أن يكون رائدا في علاج مرض ألزهايمر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووجد باحثون من كامبريدج البريطانية، وليدز، علاجا لم يوقف فقط تدهور الذاكرة المرتبط بالعمر لدى الفئران، ولكنه نجح في عكسه.

وقال الباحثون، إن اكتشافهم قد يؤدي إلى تطوير علاجات للمساعدة في منع فقدان الذاكرة لدى الأشخاص مع تقدمهم في السن.

وعلى الرغم من أن البحث الأولي أجري على الفئران، إلا أنه يمكن استخدام الآلية نفسها أيضا لدى البشر، حيث أن الجزيئات والهياكل الموجودة في الدماغ البشري هي نفسها الموجودة في القوارض.