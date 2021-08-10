5 نصائح بسيطة للحصول على الحواجب المنسقة.. «ابدئي بالنهايات»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الحواجب المنسقة أكثر ما تبحث عنه الفتيات، فهي تعطي مظهرا جذابا وأنيقا للفتاة وتضيف أيضا لمسات جمالية، لكنها أيضا تحتاج للعناية الدائمة للحصول عليها بهذا الشكل المنسق.

وعرضت صحيفة «ميرور» البريطانية، بعض النصائح التي يمكن أن تتبعها الفتيات للحصول على الحواجب المنسقة وتشذيب الحواجب المتناثرة.

قلم الحواجب

لا بد من اختيار قلم حواجب يسمح لك بعمل حدود دقيقة تشبه شعر الحواجب، وأيضا تجنبي الأقلام التي ترسم الخطوط السميكة لأنها تبدو في شكل غير طبيعي.

رفع شعر الحواجب

تأكدي في البداية من رفع شعر الحاجب بطريقة تصاعدية، واستخدام فرشاة ملفوفة نظيفة، وأيضا مشطي الشعر لأعلى، كما يمكنك إعادة تمشيط الشعر إلى مكانه الأصلي بمجرد الانتهاء من ملئه، وأيضا لا يجب أن تملئي كل الفراغات لأن الحواجب الطبيعية تظهر بعض الجلد بين الشعر.

استخدام سيروم

يساعد على تكثيف الحواجب، ويمتلئ مصل النمو بمكونات ثبت أنها تغذي بصيلات الشعر وتعزز نمو الشعر بشكل أقوى، كما أن السيروم يحتوي على مزيج من المكونات مثل البيوتين وحمض البانثينول.

والبيوتين مركب قابل للذوبان في الماء وهو غني بفيتامين هـ، وهو ذو قيمة في تكاثر الخلايا وتشير الأبحاث إلى أنه يسرع نمو الشعر.

بودرة الحواجب

ضعي كمية صغيرة من بودرة الحواجب أو جِل الحواجب الشفاف ببطء بفرشاة بزاوية، ويعمل ذلك على الحفاظ على الشعر الطبيعي في المكان المناسب لفترة أطول وإضافة المزيد من التحديد.

النهايات أولًا

يمكنك أيضا ملء الحواجب، ومن الأفضل البدء بالنهايات لاستهداف الشعر الداكن أولاً، وبمجرد وضع المنتج على النهايات، يمكنك بعد ذلك ملء الشعر المتناثر في المقدمة.