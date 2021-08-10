بطريقة ساخرة.. شاب يوثق ردود فعل الأمهات على نتائج الثانوية العامة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك صانع المحتوى الشاب أحمد رمزي، مقطع فيديو تمثيليا بشكل ساخر ظهر خلاله متقمصًا ردود فعل الأمهات والآباء بالتزامن مع ظهور نتائج الثانوية العامة والتي ينتظرها طلاب المرحلة بعد انتهاء الامتحانات قبل أيام.

وقدم الشاب مشاهد ساخرة وثَّقت فرحة عارمة من أم لنجاح ابنتها وخرجت من شرفة المنزل مطلقة الزغاريد وأخبرت جيرانها بأن نجلتها نجحت في المرحلة الثانوية، بجانب نزولها الشارع مستخدمة مكبر صوت، ومعلنة أن ابنتها حصلت على مجموع 99.5%.

كما ظهر الشباب خلال مقطع الفيديو الذي شاركه عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك» وهو يحاكي ردود فعل الأسر المصرية تجاه أبنائهم الذين لم يتحصلوا على درجات مرضية لأولياء أمورهم في الثانوية العامة.

وحقق مقطع الفيديو عددا كبيرا من المشاهدات بعد نشره وانهالت عشرات التعليقات على المقطع من قبل متابعيه ومن ضمنها: «لو محتوى الفيديو كان بيتكلم على دفعتنا واللي حصل فيها كان هيبقى أجمد.. أنا مش صعبان عليا غير جيرانك اللي كل فيديو بتزعج فيهم وبتصوت من البلكونة.. نهار أبيض على الضحك بس مش توقيته خالص ربنا يفرح كل الطلبة يا رب ومحدش فيهم يزعل خالص يا رب على خير».

ولا يزال موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، يشغل بال جميع طلاب المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم في هذه الآونة وذلك بعد الانتهاء من تأدية امتحاناتها في 2 أغسطس الجاري.

وخلال الأيام الماضية شهدت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بعض الأخبار والمعلومات المضللة بالتزامن مع انتظار إعلان نتيجة الثانوية العامة وهو ما نفاه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وتداول مجموعة من المنشورات المضللة، التي ادعى أصحابها قدراتهم على إمكانية تغيير وتعديل وزيادة درجات التصحيح في امتحانات الثانوية العامة، واستشهدوا بأعوام سابقة فعلوا فيها هذه التصرفات، وطالبوا متابعيهم بالثقة فيهم.