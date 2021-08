هذا النوع من البيض يحتوي على 6 أضعاف نسبة "فيتامين د" عن غيره

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتبر البيض ملك المائدة الصباحية وتتنوع طرق تحضيره بشكل كبير ما يجعله من المأكولات الشائعة جدا لدى أغلب الشعوب حول العالم.

وتتشابه أنواع البيض من حيث شكلها الدائري (البيضوي) الذي استمد منه اسمه العربي، إلا أنها تختلف كثيرا من حيث أنواعها حيث يتوفر في الأسواق البيض الأبيض والبيض البني والبيض العضوي، والبيض العادي غير المدجن، وفق ما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وسلّطت مجلة "!Eat This, Not That" الأمريكية المتخصصة بأخبار الصحة والغذاء الضوء على نوع محدد من البيض معتبرة أنه أفضل أنواع البيض الذي من الممكن تناوله بسبب احتوائه كميات كبيرة من "فيتامين د".

وأشارت أغلب الدراسات إلى أن البيض الذي يأتي من الدجاج الحر غير المدجن، والذي يطلق عليه في بعض المناطق (البيض البلدي) يحتوي على مستويات أعلى من "فيتامين د".

ونشرت مجلة "Taste of Home" نتائج بعض الدراسات التي أظهرت أن الدجاج الذي يخرج في الهواء الطلق ويتجول في الحقول ينتج بيضا يحتوي على نسبة "فيتامين د" أعلى بحوالي من 3 إلى 6 أضعاف من البيض الذي تنتجه الدجاجات في المداجن.

ووجدت دراسة أجريت عام 2014 أن هذا النوع من البيض (البيض غير المدجن أو البلدي) يحتوي كميات أكبر من "فيتامين د 3"، والذي أطلق عليه بعض المتخصصين في الأمراض الجلدية والغدد الصماء "فيتامين أشعة الشمس".

وأكدت أغلب الدراسات والأبحاث أن "فيتامين د 3" يدعم قوة العظام والمناعة والمزاج الجيد.

وعلى الرغم من أن دراسة قد أجريت في عام 2014 لكنها نوهت إلى تحذير مهم، حيث اكتشفت أن البيض (البلدي) المباع في الأسواق أو مراكز البيع لا يحتوي على هذه النسب المرتفعة من "فيتامين د 3".

واعتبرت المجلة أن هذه النسبة المنخفضة تعود ربما إلى أن هذه المزارع التي تنتج البيض توفر لدجاجها ظرف حياة مشابهة تقريبا لظروف الدجاج الذي يعيش في المداجن، الأمر الذي يخفض نسب الفيتامين المفيد.