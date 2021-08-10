التصلب الجانبي الضموري.. كل ما تريد معرفته عن مرض مؤمن زكريا

القاهرة - سمر حسين - صحة

أصيب لاعب النادي الأهلي السابق مؤمن زكريا، بوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى، وذلك نتيجة إصابته بمرض التصلب الضموري في العضلات، حيث يعاني منه منذ عدة سنوات، ونشرت زوجته صورة لـ مؤمن زكريا وهو في المستشفى، بعد الوعكية الصحية، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن مرض مؤمن زكريا.

ما هو مرض مؤمن زكريا؟

التصلب الضموري في العضلات، يبدأ في العضلات، وهو مرض نادر، ولكنه سريع الانتشار في الجسم، ويمكن أن يصل إلى الأعصاب في خلال فترة قصيرة، وفميا يلي أعراض مرض مؤمن زكريا، وكل ما تريد معرفته عن التصلب الضموري في العضلات، بحسب موقع «مايو كلينك»، الطبي المتخصص.

ما هو مرض مؤمن زكريا التصلب الجانبي الضموري؟

التصلب الجانبي الضموري، أو ALS، هو مرض عصبي تدريجي يؤثر على الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي، مما يتسبب في فقدان السيطرة على العضلات.

غالبًا ما يُطلق على ALS اسم مرض Lou Gehrig، على اسم لاعب البيسبول الذي تم تشخيص إصابته به، لا يعرف الأطباء عادة سبب حدوث المرض، بعض الحالات موروثة.

غالبًا ما يبدأ التصلب الجانبي الضموري بارتعاش عضلي وضعف في أحد الأطراف أو تداخل في الكلام، في النهاية، يؤثر التصلب الجانبي الضموري على التحكم في العضلات اللازمة للحركة والتحدث والأكل والتنفس.

أعراض مرض مؤمن زكريا

تختلف علامات وأعراض التصلب الجانبي الضموري بشكل كبير من شخص لآخر، اعتمادًا على الخلايا العصبية المتأثرة، قد تتضمن العلامات والأعراض ما يلي:

صعوبة المشي أو القيام بالأنشطة اليومية العادية.

التعثر والسقوط.

ضعف في ساقك أو قدميك أو كاحليك.

ضعف اليد.

تداخل في الكلام أو صعوبة في البلع.

تشنجات عضلية وارتعاش في ذراعيك وكتفيك ولسانك.

البكاء أو الضحك أو التثاؤب.

التغيرات المعرفية والسلوكية.

غالبًا ما يبدأ التصلب الجانبي الضموري في اليدين أو القدمين أو الأطراف، ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

مع تقدم المرض وتدمير الخلايا العصبية، تضعف عضلاتك، يؤثر هذا في النهاية على المضغ والبلع والتحدث والتنفس.

لا يوجد ألم بشكل عام في المراحل المبكرة من المرض، والألم غير شائع في المراحل المتأخرة.

لا يؤثر التصلب الجانبي الضموري عادةً على التحكم في المثانة أو على حواسك.

أسباب مرض مؤمن زكريا

يؤثر ALS على الخلايا العصبية التي تتحكم في حركات العضلات الإرادية مثل المشي والكلام (الخلايا العصبية الحركية).

تمتد الخلايا العصبية الحركية من الدماغ إلى النخاع الشوكي إلى العضلات في جميع أنحاء الجسم، عندما تتلف الخلايا العصبية الحركية، فإنها تتوقف عن إرسال الرسائل إلى العضلات، وبالتالي لا تعمل العضلات.

التصلب الجانبي الضموري موروث في 5% إلى 10% من الناس، بالنسبة للباقي، السبب غير معروف.

يواصل الباحثون دراسة الأسباب المحتملة لمرض التصلب الجانبي الضموري، تركز معظم النظريات على تفاعل معقد بين العوامل الوراثية والبيئية.

عوامل الخطر في مرض مؤمن زكريا

تتضمن عوامل الخطر المحددة لمرض التصلب الجانبي الضموري ما يلي:

الوراثة:

خمسة إلى 10% من الأشخاص المصابين بمرض التصلب الجانبي الضموري ورثوه (مرض التصلب الجانبي الضموري العائلي)، في معظم الأشخاص المصابين بمرض التصلب الجانبي الضموري العائلي، يكون لدى أطفالهم فرصة 50-50 للإصابة بالمرض.

العمر:

يزداد خطر الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري مع تقدم العمر، وهو أكثر شيوعًا بين سن 40 ومنتصف الستينيات.

الجنس:

قبل سن 65 عامًا، يُصاب الرجال بمرض التصلب الجانبي الضموري أكثر بقليل من النساء، يختفي هذا الاختلاف بين الجنسين بعد سن السبعين.

العوامل البيئية:

مثل العوامل التالية، قد تؤدي إلى الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري.

التدخين: التدخين هو عامل الخطر البيئي الوحيد المحتمل للإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري، يبدو أن الخطر أكبر بالنسبة للنساء، خاصة بعد انقطاع الطمث.

التعرض للسموم البيئية، تشير بعض الأدلة إلى أن التعرض للرصاص أو مواد أخرى في مكان العمل أو في المنزل قد يكون مرتبطًا بمرض التصلب الجانبي الضموري، تم إجراء الكثير من الدراسات، ولكن لم يتم ربط عامل واحد أو مادة كيميائية بشكل ثابت بمرض التصلب الجانبي الضموري.

قد يشمل التعرض لبعض المعادن أو المواد الكيميائية، والإصابات الرضحية، والعدوى الفيروسية، والمجهود الشديد.