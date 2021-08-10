«الإفتاء» توضح حق الزوج في المهر المقبوض عند الطلاق على الإبراء

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ردت دار الإفتاء المصرية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها على سؤال ورد إليها أراد السائل معرفة حق الزوج في المهر المقبوض عند الطلاق على الإبراء.

وقال السائل خلال السؤال: «السائل تزوج امرأة بمهر قدره عشرة جنيهات، تسلمتها جميعًا بمجلس العقد، ثم حصل خلاف بينهما، فطلقها بعد أن أبرأته كما هو مدون بإشهاد الطلاق. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان له حق في الصداق الذي قبضته أو لا».

وجاء رد دار الإفتاء على السؤال، كالتالي:«إن البراءة نظير الطلاق تكون في الحقوق الثابتة للزوجة على زوجها من مؤخر صداق ونفقة عدة ونحوها، فلا يحق للزوجة المطالبة بما أبرأت منه زوجها في إشهاد الطلاق، ولا تثبت هذه البراءة للزوج حق العود على الزوجة بما قبضته من معجل الصداق ونفقة قد استوفتها، وإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فلا تحل لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين وإذنها ورضاها، سواء أكانت في العدة أو بعد انتهائها.

وتابعت دار الإفتاء في الرد على السؤال كالتالي:«وعلى ذلك: فلا يحق للزوج مطالبة زوجته بشيء مما قبضته من المهر، وبهذا علم الجواب على السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

الطلاق على الإبراء

«أبرت زوجي من نفقة عدتي ومتعتي ومؤخر صداقي وحقوقي الشرعية وأسألك الطلاق على ذلك»، عبارة تلخص بها الزوجة طلبها للطلاق من زوجها أمام المأذون تبرأ فيها زوجها من جميع حقوقها الشرعية وهو ما يُعرف باسم الطلاق على الإبراء.

الطلاق على الإبراء

ويكون جواب الزوج على الزوجة كالتالي:«وانتى طالق منى على ذلك»، وبذلك تكون الزوجة بذلك أسقطت جميع حقوقها الشرعية عند زوجها بما فى ذلك النفقة ولكن إذا كان لديهم أولاد فلن تسقط نفقتهم من على الزوج.