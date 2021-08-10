أطعمة تقي من الإصابة بأمراض القلب وتعزز المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - يمكن أن تؤدي أمراض القلب وضعف جهاز المناعة إلى جميع أنواع المضاعفات الصحية ويمكن أن يقصر ذلك حياتك - ولكن تغيير نظامك الغذائي قد يحدث فارقا كبيرا.

تناصر خبيرة التغذية بيكسي تيرنر الأطعمة الخضراء التي يمكن أن توفر العديد من الفوائد، من زيادة مستويات الطاقة إلى تقليل أمراض القلب وتقوية المناعة، وفق ما جاء في موقع"سبوتنيك".

وتشير تيرنر إلى أن "السبانخ مصدر جيد لحمض الفوليك"، معتبرة أن النقص في هذه المغذيات يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك، وهي الحالة التي "يمكن أن تجعلك تشعر بالتعب ونقص الطاقة"، وفق موقع صحيفة إكسبريس البريطانية.

وتقول إن أحدث مسح وطني للنظام الغذائي والتغذية (NDNS) يظهر أن معظم الناس في المملكة المتحدة لا يحصلون على ما يكفي من حمض الفوليك"، مستدركة بقولها "لذا ربما، يمكننا استخدام المزيد من السبانخ في الحياة!".

وقد تظهر أعراض فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك على النحو التالي:

جلد شاحب

قلة شهية

أن تكون متذمرا (سريع الانفعال)

قلة الطاقة أو التعب بسهولة

إسهال

لسان ناعم ورقيق.

يجب أن تكون النساء اللواتي يرغبن في الحمل حذرات للغاية بشأن نقص حمض الفوليك.

بحسب مدرسة طب جامعة جونز هوبكنز فإن "فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك أثناء الحمل قد يتسبب في حدوث خلل في الأنبوب العصبي، وهو ما حدث عندما لا يتطور الدماغ أو النخاع الشوكي بشكل طبيعي. يمكن أن يتسبب ذلك في الوفاة قبل الولادة أو بعدها بفترة قصيرة".

لتعزيز المناعة، قد يتبادر إلى الذهن فيتامين سي البارز، لكنه لا يوجد فقط في الحمضيات ، مثل البرتقال.

تقول تيرنر: "نميل إلى ربط فيتامين سي بالفاكهة، لكن حصة واحدة من اللفت تحتوي على مدخولك اليومي الكامل من فيتامين سي".

وأضافت: "مجرد حفنة كبيرة أو حوالي 80 غراما، من اللفت، ستحصل على جميع الفوائد الرائعة لفيتامين سي مثل التئام الجروح، وصحة الجلد والأوعية الدموية والغضاريف".

وأوضحت أنه لا يمكن تخزين فيتامين سي في جسمك، لذلك تحتاج إلى تجديد مدخولك من فيتامين سي يوميا.

وسلطت خبيرة التغذية الضوء على التحليل التلوي من عام 2016 الذي أظهر أن تناول الخضار الورقية الخضراء يمكن أن يقلل من الإصابة بأمراض القلب.

قالت تيرنر: "تُظهر البيانات أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي الثاني للوفاة في المملكة المتحدة بالنسبة للنساء، ورقم واحد بالنسبة للرجال...في حين أن الخضر الورقية لن تمنع أمراض القلب من تلقاء نفسها، إلا أنها يمكن أن تكون عنصرا مهما في نمط الأكل الذي يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر".

أمراض القلب

تشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) أن أمراض القلب تحدث عندما يتم تقييد إمداد القلب بالدم بسبب الشرايين الضيقة والغائرة.

تشمل الأعراض الرئيسية لأمراض القلب ما يلي:

ألم في الصدر (ذبحة صدرية)

ضيق في التنفس

ألم في جميع أنحاء الجسم

شعور بالاغماء

الشعور بالغثيان

من أفضل الطرق للوقاية من أمراض القلب تناول "نظام غذائي صحي ومتوازن".

من المهم أيضًا أن تكون غير مدخن، وأن تتحكم في نسبة الكوليسترول والجلوكوز في الدم، وأن تكون نشيطا بدنيا.

وأضاف تيرنر: "الخضر، سواء كانت كرنب أو سبانخ، كلها طرق رائعة للحصول على ما يكفي من البيتا كاروتين (فيتامين أ)".

يقال إن فيتامين أ مهم من أجل:

صحة الجلد

صحة العين

جهاز المناعة.

وختمت تيرنر بقولها: "لقد سمعنا جميعا قصة تقول إن تناول الجزر يساعدك على الرؤية في الظلام وعلى الرغم من أن هذا ليس صحيحا تماما، فإن البيتا كاروتين مفيد لعينيك".