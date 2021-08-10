ترهلات ما بعد فقدان الوزن.. تعرف على الطرق الثلاثة للتخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

قد يعاني البعض من مشكلة ترهلات الجلد بعد فقدانهم الكثير من الوزن، مما يعطي إحساسًا بالإحباط والضيق، لذلك نقدم ثلاثة أشياء يمكن القيام بها للتخلص من هذا الجلد المترهل، بحسب ما ذكر موقع express.

مابرور بهاتي، استشاري جراحة التجميل، يوضح أنه يمكن أن يكون الجلد المترهل مزعجًا للغاية ويمكن أن يؤثر على ثقة الناس ومظهرهم ونوعية حياتهم، مشيرًا إلى أنه إذا كنت تريد أن تفقد قدرًا كبيرًا من الوزن في فترة زمنية قصيرة ، فهذا أمر لا مفر منه.

وأضاف بهاتي: "يشكل الكولاجين والإيلاستين جزءًا كبيرًا من بنية بشرتنا، والذي يساعد في تماسك البشرة وملمسها، في حين أن الإيلاستين مسؤول عن مرونة الجلد مما يساعده على البقاء مشدودًا، فعندما نزيد الوزن، تتوسع بشرتنا، وعندما يتم شدها لفترة طويلة من الزمن، يمكن أن تتلف ألياف الكولاجين والإيلاستين".

وأفاد بأن ذلك يعني أنه عندما يفقد شخص ما بعد ذلك قدرًا كبيرًا من الوزن، فإن الجلد غير قادر على العودة إلى الوراء وبدلاً من ذلك يتدلى من الجسم.

ليس كل من يفقد الكثير من الوزن يعاني من ترهل الجلد الزائد، فهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في ترهل الجلد بعد فقدان الوزن، منها:

-طول مدة زيادة الوزن

طول الفترة الزمنية التي يعاني فيها شخص ما من زيادة الوزن - حيث يؤدي ذلك إلى شد الجلد لفترة طويلة من الزمن

-مقدار الوزن المفقود

يمكن أن يؤدي فقدان الوزن الشديد إلى ترهل الجلد أكثر من فقدان الوزن البسيط

-العمر

حيث تميل البشرة الأكبر سنًا إلى احتوائها على كمية أقل من الكولاجين من البشرة الأصغر سنًا

-علم الوراثة

يمكن أن يلعب هذا دورًا في تحديد كيفية استجابة الجلد لفقدان الوزن واكتسابه

-التعرض لأشعة الشمس

حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تكسير إنتاج الكولاجين والإيلاستين في الجلد

-عوامل نمط الحياة

مثل التدخين فيمكن أن يؤدي التدخين إلى تقليل إنتاج الكولاجين

إن فقدان الوزن لا يحتاج إلى تفكير إذا كنت تعاني من زيادة الوزن لأنه يقلل من خطر تعرضك للكثير من المشاكل الصحية ويمكن أن يجعلك تشعر بمزيد من الثقة، ومع ذلك، يشعر الكثير من الأشخاص الذين يحققون أهدافهم بخيبة أمل عندما يكونون عالقين في الجلد المترهل.

قال بهاتي: "في حين أن فقدان الوزن هو وسيلة رائعة لتصبح أكثر صحة وتقليل مخاطر المشاكل الصحية الأخرى مثل مرض السكري وحتى السرطان، فإن ترهل الجلد يمكن أن يكون عائقًا، فلا يمكن فقط أن يسبب عدم الراحة الجسدية لبعض الناس ولكن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض في النشاط البدني بسبب الجلد الذي يعوق جعل الناس يشعرون بالوعي الذاتي."

وتابع بأنه يمكن أن يعاني الآخرون من تهيج الجلد أو العدوى بين طيات الجلد أيضًا، لذا فهي مشكلة حقيقية.

-الأشياء الثلاثة التي يمكنك القيام بها للتخلص من ترهل الجلد

لا داعي للقلق بشأن ترهل الجلد لأن هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليله، فبالنسبة للمبتدئين، يمكن إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة لتحسين مظهر الجلد المترهل، بحسب بهاتي.

واستكمل: "يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية والمشاركة في أنشطة تدريبات القوة في بناء كتلة العضلات وتحسين مظهر الجلد مع الحفاظ على رطوبتها وتناول الكثير من الفاكهة والخضروات يمكن أن يساعد في الاعتناء بالجلد من الداخل، لكن لن يتمكن أي قدر من التمارين من إصلاح الجلد الزائد الذي فقد مرونته."

بالإضافة إلى التغييرات في نمط الحياة، هناك ثلاث عمليات جراحية من شأنها أن تساعد، فبحسب بهاتي هناك العديد من التدخلات الجراحية وإجراءات نحت الجسم التي يمكن أن تساعد في مكافحة هذا، وهي تشمل:

-شد البطن

عملية شد البطن، هي إجراء ينتج عنه معدة أكثر حزما وسلاسة، يمكن أن تفيد أولئك الذين لا يحبون شكل معدتهم بعد أن فقدوا قدرًا كبيرًا من الوزن وتركوا بجلد رخو.

-مصاعد

بعد فقدان الوزن بشكل كبير، قد يجد البعض تغيرات في الجلد في أجزاء مختلفة من الجسم وقد تصبح فضفاضة ومترهلة، ويمكن أن تساعد الجراحة في شد هذه المناطق للحصول على شكل أكثر سلاسة وأكثر تحديدًا عن طريق تقليل الجلد الزائد وشد وتنعيم الأنسجة وإزالة الدهون الزائدة.

-ميكرونيدلينغ

وهو يعرف أيضًا بالعلاج التعريفي للكولاجين، وهو علاج طفيف التوغل مصمم لتحسين لون البشرة وملمسها وتشجيع إنتاج الكولاجين والإيلاستين من خلال استخدام الإبر التي تخلق ثقوبًا صغيرة في الجلد، ثم يتم تطبيق محلول مخصص للعناية بالبشرة.