سمية الخشاب لمبرري التحرش: «البسوا مايوه شرعي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شنت الفنانة سمية الخشاب هجومًا على بعض الأشخاص، ممن وصفتهم بأنهم يضعون مبررات لوقائع التحرش مطالبة إياهم بارتداء مايوه شرعي عند نزول الشواطئ، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع «تويتر».

ودونت الفنانة سمية الخشاب تغريدة قصيرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قالت خلالها: «أي حد بيحط مبرر للتحرش إنه اللبس السبب، عايزاك يا جميل انت وهو تلبسوا مايوه شرعي وانتوا نازلين البحر في الساحل عشان لبسكم الخليع ده بيستفزنا وممكن يبيح لنا نتحرش بيكم».

كانت سمية الخشاب، أثارت حالة جدل واسعة، خلال الساعات الماضية، عقب نشرها لتغريدة نصحت من خلالها الفتيات بالزواج عن علاقات حب وتجنب الارتباط والزواج من الأثرياء قائلة: «اتجوزيه لو زي رياض في مسلسل الحقيقة والسراب، لكن لو زي الحاج متولي يغور هو وفلوسه».

وأثارت التغريدة انقسام آراء متابعي وجمهور سمية الخشاب على موقع تويتر ما بين مؤيد ومعارض حيث جاءت تعليقاتهم كالتالي: «طب ليه معملتيش كده في الحاج متولي»، فيما كتب آخر: «دلوقتي كل حاجة بالفلوس، هتتجوزك علشان فلوسك لكن غير كدة مفيش، والحاج متولي كان كل كام يوم جوازة، واللي زي رياض عمرهم قصير».

وتصدرت الفنانة اهتمام حديث رواد مواقع السوشيال ميديا قبل أيام، عقب نشرها أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت من خلالها بإطلالة جريئة وجذابة وهي ترتدي «بورنس» الحمام، قائلة: «أعظم رصيد المرأة هو جمالها»، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وفي حوار سابق لها مع «الوطن»، عبرت سمية الخشاب عن سعادتها بحب الجمهور لها وحرصهم الدائم على متابعتها، موجهة الشكر لكل من أبدى إعجابه بإطلالتها الأخيرة فى جلسة التصوير الخاصة التي تداولوها على نطاق واسع.