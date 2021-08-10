سمية الخشاب تثير الجدل دائما.. «من ارتباط بلا هم حتى الحاج متولي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اختارت الفنانة سمية الخشاب مساحتها الخاصة الشخصية، لتتحدث عن العلاقات الأسرية، وعلاقات الحب والارتباط، عبر صحفتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، تكتب في حروف قليلة ما هو داخل قلبها، ومؤخرا أثارت الجدل بعد تغريدات نشرتها، وتحدثت فيها عن العلاقات، ومسلسل الحاج متولي، والارتباط بشكل عام.

سمية الخشاب تثير الجدل بحديثها عن الرجل والارتباط

قالت الفنانة سمية الخشاب في مجموعة من التغريدات عن الرجال والارتباط، ردا على متابع قال لها، «أستاذة سمية كل ما أدخل أكلم بنت تعملي بلوك، أنا كده هقدر أتعرف أو أرتبط إزاي؟»، لترد عليه الفنانة سمية الخشاب، بموقع «تويتر»: «اهتم بنفسك وهما يتعرفوا عليك، بلاش تخش تكلمهم وترمي نفسك عليهم، وبعدين ارتباط إيه وهم إيه؟».

سمية الخشاب والحاج متولي

وكتبت سمية الخشاب أيضا تعليقها على الارتباط، وأنواع الرجال، «اتجوزيه لو زي رياض في الحقيقة والسراب لكن لو زي الحاج متولي يغور هو وفلوسه»، لتأتي الردود عليها، و«طب ومغيرتيهوش ليه في الحاج متولي»، و«لما هو يغور اتجوزتيه ليه يا فنانة؟»، و«عندك حق صحيح الفلوس مش كل حاجة»، وقال آخر، «لو زي الحاج متولي اقتليه واهربي بفلوسه»، وقال أحد المتابعين، «الحاج متولي كان كل كام يوم جوازة».

سمية الخشاب

وقالت سمية الخشاب في تغريدة أخرى، «بتخاف من الكوميتمنت يا صغنن؟ عالج مشكلتك وتعالى ده لو لقيتني متاحة بقى»، وقالت أيضا، «دي فرصة سعيدة جدا وأتمنى من كل قلبي متتكررش تاني».

وكانت الفنانة سمية الخشاب قد أثارت الجدل قبل ذلك بارتدائها روب من ماركة عالمية تخطى سعره آلاف الجنيهات، ما جعلها في مرمى المتابعين، حيث أثارت الجدل والانتقاد، وبالبحث تبين أنه من الماركة العالمية «فيرزتشي»، ويصل سعره إلى 425 يورو، أي أنه يعادل بالمصري قرابة الـ8 آلاف جنيه.