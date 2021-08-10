الامارات | ألمانيا قلقة من السمنة وتطالب بضريبة على السكر

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا قلقة من السمنة وتطالب بضريبة على السكر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب كلاوس مولر، رئيس الرابطة الاتحادية لجمعيات حماية المستهلك في ألمانيا عن قلقه إزاء تزايد حالات السمنة لدى الأطفال والمراهقين، نتيجة لتراجع النشاط الحركي، بسبب جائحة «كورونا».

وفي تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية، قال مولر إن «أزمة (كورونا) ستفاقم مشكلة زيادة الوزن بين الأطفال والمراهقين».

ونتيجة لذلك، طالب مولر بفرض ضريبة على السكر أو الملح أو الدهون في المنتجات الغذائية على النحو الذي اقترحته لجنة المستقبل للزراعة. ورأى مولر أن فرض ضريبة على المشروبات المحلاة من شأنه أن يقلل ما تحويه هذه المشروبات من السكر، وهو ما سيعمل على زيادة الجانب الصحي في النظام الغذائي. وأشار مولر إلى أن هناك دولاً عديدة، منها بريطانيا على سبيل المثال، قطعت شوطاً أبعد في هذا المجال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news