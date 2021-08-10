الامارات | جريتا تونبرغ: منذ 3 سنوات لم أشترِ ملابس جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن جريتا تونبرغ: منذ 3 سنوات لم أشترِ ملابس جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغلت ناشطة المناخ جريتا تونبرغ ظهورها على غلاف العدد الأول من مجلة فوج اسكندنافيا لانتقاد الموضة السريعة.

ونشرت الشابة السويدية على صفحتها الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أول من أمس، صورة لها على الصفحة الأولى للنسخة الجديدة الإسكندنافية من مجلة فوج للموضة.

وكتبت في منشورات عبر صفحاتها على «تويتر» و«إنستغرام» أن «صناعة الأزياء هي مساهم كبير في حالة الطوارئ المناخية والبيئية، بالإضافة إلى تأثيرها على عدد لا يُحصى من العمال والمجتمعات التي يتم استغلالها في جميع أنحاء العالم حتى يستمتع البعض بالأزياء السريعة التي يتعامل الكثيرون معها كمنتجات استهلاكية».

وكتبت أن البعض في هذا المجال يستخدمون حملات مكلفة لإعطاء الانطباع بأنها مستدامة ومحايدة مناخياً.

وقالت تونبرغ إن الأمر دائماً ما يكون «تمويهاً أخضر»، في إشارة إلى الإجراءات التي تتخذها الشركات لإظهار نفسها صديقاً للبيئة دون فعل أي شيء إيجابي فعلياً للبيئة.

وقالت تونبرغ في مقابلة مع مجلة فوج إنها لم تقم بشراء ملابس جديدة منذ سنوات.

وأضافت: «آخر مرة اشتريت فيها شيئاً جديداً كانت قبل ثلاث سنوات وكانت مستعملة. أنا فقط استعير أشياء من أشخاص أعرفهم».

• صناعة الأزياء مساهم كبير في حالة الطوارئ المناخية والبيئية.

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