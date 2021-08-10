الامارات | «بقشة قيّظ»: 10 أنشطة تراثية من الثقافة المحلية

شكرا لقرائتكم خبر عن «بقشة قيّظ»: 10 أنشطة تراثية من الثقافة المحلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «قلب الشارقة»، الوجهة السياحية التراثية، النسخة الثانية من بقشة «قَيّظ» التعليمية والترفيهية لموسم الصيف.

وتقدم البقشة 10 أنشطة مختلفة ومتنوعة مستوحاة من التراث والثقافة المحلية، تتضمن الرسم على الوجوه، طباعة رسومات المرجان على القماش، وصناعة الدمى القماشية، وفن الحناء، وصبغ الأقمشة وغيرها. وتتميز الأنشطة المقدّمة في بقشة قيّظ أنها تقدّم تذكاراً من قلب الشارقة في كل نشاط، وفي الوقت ذاته يتميز هذا التذكار بلمسة شخصية، حيث يمكن مثلاً صنع الدمى القماشية باستخدام كمية من الرمل المأخوذ من قلب الشارقة خصيصاً، لاستخدام هذه الدمى بعد إنهائها للآلام والتقلصات العضلية. أما في نشاط طباعة رسومات المرجان على القماش، فيتعلم الأطفال عن المرجان المستخدم في أروقة وجدران قلب الشارقة، وصناعة القوارب بعظم الحبّار وصناعة مجسّم على شكل جمل من السفافة. وكذلك صناعة سيارة معدنية بالتعاون مع «بيئة» لتوفير المواد المعاد تدويرها، إلى جانب كتيب عن النباتات المحلية الموجودة في الإمارات.

• «بقشة قيّظ» تقدّم تذكاراً من قلب الشارقة في كل نشاط.

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