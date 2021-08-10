الامارات | سجين يسقط من ماسورة صرف الأمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن سجين يسقط من ماسورة صرف الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض رجل محبوس احتياطياً لإصابة خطرة على حياته أثناء محاولة هربه من السجن في مدينة أولم جنوبي ألمانيا.

وذكرت الشرطة، أمس، أن الرجل أثناء تريضه في الفناء تمكن من الوصول إلى سقف السجن بطريقة غير معروفة إلى الآن، وأضافت الشرطة أن الرجل حاول مغادرة السقف بالنزول عبر ماسورة صرف مياه الأمطار، لكنه سقط أثناء ذلك من ارتفاع نحو 15 متراً على سيارة مصفوفة.

وأبلغ مارّة على الفور مكتب الإسعاف والشرطة، وتم نقل الرجل إلى المستشفى.

ورفضت الشرطة الإعلان عن عمر الرجل، أو أسباب إيداعه الحبس الاحتياطي، وأكد متحدث باسم الشرطة أن حياته في خطر جراء الإصابة.

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