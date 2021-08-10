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الامارات | «ذي سويسايد سكواد» يتصدر بخجل شباك التذاكر

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لوس أنجلوس ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فيلم الأبطال الخارقين «ذي سويسايد سكواد» شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن بإيرادات هزيلة تقترب من 26.6 مليون دولار، وسط تزايد الإصابات مجدداً بفيروس ، بحسب أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

ويتولى بطولة العمل، وهو تكملة لفيلم «سويسايد سكواد» الصادر سنة 2016، مرة أخرى مارغو روبي وفايولا ديفيس، لكنّ اسمين كبيرين من النسخة السابقة يغيبان عن الفيلم وهما ويل سميث وجاريد ليتو.

كما أسهم طرح الفيلم بالتزامن على منصة «اتش بي او ماكس» للبث التدفقي في الحد من إيراداته في الصالات، في ظل سعي «هوليوود» لاستعادة مستويات الدخل المسجلة قبل بدء جائحة «كوفيد-19».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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