فوائد بالجملة لفيتامين K.. مفيد للقلب والأمعاء وهضم مثالي ومنع الشيخوخة

القاهرة - سمر حسين - صحة

هناك بعض الفيتامينات المهمة والضرورية لصحة القلب والأمعاء، التي يجب الانتظام عليها بمعدلات كبيرة لتنظيم الهضم، والحفاظ على الصحة العامة بشكل كبير، ومن بين تلك الفيتامينات، فيتامين K، الذي تحدث دكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية ونحت القوام عن فوائد كبيرة وبالجملة له، وهو موجود في كثير من الأطعمة، وفيما يلي فوائد فيتامين K.

فوائد فيتامين K لصحة القلب والأمعاء

قال دكتور حلمي، إن البكتيريا النافعة في المعدة تساعد علت تخليق بعض الفيتامينات والمعادن في الجسم، ومن بينها فيتامين K، وهو من أهم الفيتاميات للحفاظ على صحة القلب، وعضلة القلب، والحفاظ على سيولة الدم، وتنشيط القلب، لذا فإن من يعانون من مشكلات صحية في القلب، عادة يعانون من نقص في فيتامين K، حيث يتعرضون للجلطات، وتصلب شرايين، ومشكلات في عضلة القلب.

كما أن فيتامين K، مهم للغاية لمحاربة السرطان، فهو موجود في كل الخضروات الورقية، مثل السبانخ، والخرشوف، لذا يجب التخلص من البكتيريا الضارة، مع وجود البكتيريا النافعة.

ينشط فيتامين k، البكتيريا النافعة، ويخلقها، كما أنه يقاوم السرطان، وينشط المخ لمحاربة الشيخوخة ومرض إلزهايمر، وغيرها من المشكلات التي يمكن أن يتعرض لها المخ في السن المتأخر.