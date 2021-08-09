عمرو سلامة في أول ظهور له رفقة زوجته: «مفيش أحلى من الجواز»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك المخرج عمرو سلامة جمهوره ومتابعيه صورة رفقة زوجته المهندسة مروة البرماوي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» في أول ظهور لهما بعد زفافهما منذ أسابيع قليلة.

وظهر عمرو سلامة رفقة مروة البرماوي مرتديان ملابس كاجوال وعلق عليها قائلا: «الجواز طلع لذيذ» وتفاعل بعض أصدقائهما على الصورة بتعليقاتهم من ضمنها: «بنا يسعدكم، ألف مبروك الجواز، ما شاء الله منورين» بينما حرصت الفنانة الشابة علا رشدي، على وضع إعجاب على الصورة.

وأقيم حفل زفاف المخرج عمرو سلامة على المهندسة مروة البرماوي الشهيرة بـ «موكا» منذ أسابيع قليلة في بحضور عدد من نجوم الوسط الفني والإعلامي بأحد شواطئ مدينة الجونة بالغردقة.

وحرص عدد كبير من أصدقاء المخرج الشاب من الوسط الفني على حضور حفل زفافه من بينهم نيللي كريم، وجورجينا طواف، وشيكو، وهشام ماجد، وهدى المفتي، والمخرج بيتر ميمي، ويارا نعوم زوجة اللاعب عماد متعب، وغيرهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات لحفل زفاف عمرو سلامة ومروة البرماوي التي طلت بفستان زفاف أبيض قصير فوق الركبة وعليه بطانة شفافه باللون نفسه وعبرا عن فرحتهما بالرقص على بعض الأغاني الشهيرة والمهرجانات الشعبية.

كما حرص عدد كبير من أصدقاء المخرج عمرو سلامة ومتابعيه على تهنئته من خلال حساباته بمواقع التواصل وبمشاركته فرحة الزفاف على المهندسة السينيمائية مروة البرماوي، حيث انهالت عشرات التعليقات من نجوم الفن وجمهوره ومتابعيه، إذ علقت الفنانة هيدي كرم قائلة «مبروك ليكم»، بينما علقت الفنانة ريهام عبد الغفور قائلة «ألف مبروك»، وحرصت الفنانة هند صبري على تهنئتهم أيضا قائلة «ألف مليون مبروك».

ويعد عمرو سلامة من أبرز المخرجين المصريين وحقق نجاحات كبيرة بأعماله الفنية التي من ضمنها مسلسل «ما وراء الطبيعة»، بطولة الفنان أحمد أمين، الذي حصل على إشادات كثيرة من جانب الجمهور ونجوم الدراما والسينما الكبار، كما له الكثير من الأعمال السينمائية منها «زي انهارده، لامؤاخذة، صنع في مصر، الشيخ جاكسون»