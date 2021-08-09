سمية الخشاب تثير الجدل بسبب انتقاد الحاج متولي: «طيب اتجوزتيه ليه يا فنانة؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بسبب تغريدتها عن دور الحاج متولي، الذي قام به الفنان نور الشريف، في مسلسل يحمل نفس الاسم، حيث قالت الفنانة سمية الخشاب في تغريدتها، «اتجوزيه لو زي رياض في الحقيقة والسراب لكن لو زي الحاج متولي يغور هو وفلوسه».

وجاءت ردود المتابعين عليها، ساخرة، وضاحكة على تغريدتها، وأثارت الجدل والانتقادات حول الزواج بالأموال أو بدونها أهم، فكان من بين التعليقات على التغريدة، «عندك حق صحيح الفلوس مش كل حاجة»، وقال آخر، «لو زي الحاج متولي اقتليه واهربي بفلوسه»، وقال ثالث، «الحاج متولي كان كل كام يوم جوازة»، و«طب ومغيرتيهوش ليه في الحاج متولي»، و«لما هو يغور اتجوزتيه ليه ي فنانة؟».

سمير الخشاب تثير الجدل

وكان آخر ظهور وجلسة تصوير للفنانة سمية الخشاب مرتدية روب، مثيرًا للجدل، حيث إن سعره غال، ونشرت الفنانة الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتصدرت الفنانة سمية الخشاب «تريند» محركات البحث بسبب الإطلالة المثيرة، بينما ذهب البعض في تعليقاته بالمبالغة في ثمن «الروب»، لكن بالبحث تبين أنه من الماركة العالمية «فيرزتشي»، ويصل سعره إلى 425 يورو، أي أنه يعادل بالمصري قرابة الـ8 آلاف جنيه.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي واجهت خلالها الفنانة سمية الخشاب الجدل والانتقادات، إذ تعرضت قبل ذلك للعديد من المتابعين، منذ أسابيع قليلة، بعدما نشرت مقطع فيديو لرقصتها الشهيرة بفيلم «حين ميسرة»، وعلقت عليه قائلة: «أيوه كده يا حبايبي كله يرقص ويفرفش محدش واخد منها حاجة».