إضاءة الأهرامات تكشف عن «نوع مولود» لزوجين سوريين: «طلع ولد» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اتفق زوجان سوريان يدعيان «سيامند» و«شهد» على اختيار أهرامات الجيزة لتكشف عن نوع مولودهما بعد أن خضعا لفحوصات و«سونار» لمعرفة إن كان جنسه ذكر أم أنثى، وبالتنسيق مع شخص يدعى «وسيم» مسؤول الإضاءة الموجهة على الأهرامات الثلاثة ليلًا وبالاتفاق مع طبيبة تتولى متابعة حمل الزوجة لإعطاء مسؤول الإضاءة ظرف مغلق به نتيجة جنس المولود.

ونسق الزوجان مع المسؤول على ظهور ألوان الإضاءة الخاصة بالأهرامات لتتناسب مع نتيجة السونار ولحظة وصول الزوجين يفعل اللون الزهري إذا كانت أنثى أو الأزرق إذا كان ذكرًا، وحضر الثنائي وأسرهما إلى منطقة الأهرامات دون أن يعلموا جنس المولود حتى أضاءت الألوان باللون الأزرق وعلموا أن جنس المولود ذكر وليس أنثى حسبما توقعت الزوجة.

في جلسة بث على موقع يوتيوب ظهرا الثنائي وهما يعلنان عن تحضيرات كشفا أنهما حضرا لها منذ فترة لإقامة حفل إعلان جنس مولودهما عبر إضاءة الأهرامات.

وقال الزوج خلال البث المباشر: «زوجتي شهد بتقول صبي وأنا بقول بنوتة انا رايحين عند الطبيبة لأن الساعة 7 مساء هنعرف نوع الجنينة وروحنا للطبيبة وعملنا سونار وهنخليها تكتبلنا جنس الطفل على ورقة ثم يأتي صديقي يتولى عملية إضاءة الأهرامات بلونين مختلفين والعالم كله سيعلم ما هو جنس البيبي إلانا».

ووقف الزوجان مع مجموعة من الأصدقاء والأقارب لهم على شرفة فندق مطلة على تمثال أبو الهول وخلفه الأهرامات الثلاثة التي أضاءت عند غياب الشمس باللون الأزرق للدلالة على أن الجنين ذكر.

وخلال الفيديو الذي حقق قرابة 25 ألف مشاهدة ادعى الزوجان أنّهما أول شخصين في العالم يعلنان جنس مولودهما عبر أهرامات الجيزة.

وتفاعل عدد من متابعيهما مع الفيديو بالتعليقات وجاء منها: «ما شاء الله تقومي بالسلامة، إن شاء الله شهد ويجي البيبي على خير و بصحة يا رب»، «دائما إحساس الأم بيكون صح مبروك فرحت إلكن كتييير يتربى في عزكم نشاء الله».