6 أسباب خفية تفسر عجزك عن التخلص من دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

لا يؤدي تقليل الدهون في منطقة البطن إلى تحسين المظهر فحسب، بل يمكنه أيضًا جلب المزيد من الفوائد الصحية، إذ قد تتسبب كمية كبيرة من الدهون في منطقة البطن إلى الإصابة بأمراض خطيرة، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وفي بعض الأحيان يصبح التخلص من هذه الدهون أمر ليس سهلا، وإذا كنت قد بذلت قصارى جهدك لتحقيق النتيجة المرجوة ولكن دهون البطن لم تختف، فربما تكون هناك أسباب خفية قد لا تعرفها، نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "brightside".

- لا تعرف نوع الدهون

إذا وجدت صعوبة في تقليل دهون البطن، فقد يكون أحد الأسباب هو تتبع طريقة خاطئة لفقدان الوزن قد لا تناسبك.

وهناك 5 أنواع من سمنة البطن ناتجة عن أسباب مختلفة، وكل منها يتطلب نظامًا غذائيًا معينًا وممارسة الرياضة، لذلك من المهم تحديد نوع البطن لديك، والتخطيط لكيفية التخلص منها.

- هوس مقياس الوزن

يمكن للهوس بالحصول على الحجم المناسب، أن يبطئ من عملية تخسيس الوزن، ولذا يجب عليك مقاومة الرغبة في الوقوف على مقياس الوزن في كل مرة تراه أمامك، وكسر عادة القياس اليومي لوزنك، ففي كل مرة يظهر فيها على شاشة الجهاز رقم مختلف عن النتيجة المتوقعة، سيجعلك تحكم على نفسك بشكل سيء، ويثبط عزيمتك ويفسد حالتك النفسية، فضلا عن يسبب أفكار سلبية.

وكل هذا يمكن أن يقودك إلى الاستسلام والتراجع عن كل ما بذلته من جهود، عن طريق تناول الكثير من الطعام، لذلك من الأفضل أن تزن جسمك مرة واحدة فقط في الأسبوع، وأن تأخذ الأرقام كمعلومات فقط وليست أحكاماً.

- اتباع نظام غذائي خاطئ

تحتاج أجسامنا إلى العديد من العناصر والفيتامينات والكربوهيدرات وحتى الدهون، وإذا استبعدت بعض هذه المكونات المفيدة، فقد يتسبب نظامك الغذائي في ضرر أكبر من جلب الفوائد، حيث إن تناول الخضار والفواكه فقط ، وكذلك الوجبات السريعة وكمية كبيرة من السكر والملح يجعل من الصعب إنقاص الوزن.

لذلك، من الضروري اتباع نظام غذائي متوازن، مع مراعاة أنه يجب أن يحتوي على المغنيسيوم والفيتامينات والدهون الصحية وعناصر أخرى.

- القيام بالتمارين بدون تنوع

تعد ممارسة التمارين الرياضية طريقة رائعة لتقليل الدهون، لكن من المهم ألا ننسى أنه يجب أن تكون متنوعة، فكل نوع من أنواع التمارين يؤثر على الجسم بطريقة معينة، لذلك، يجب ألا تمارس فقط تمارين حركات التمدد وتمارين الدورة الدموية، بل يمكنك إضافة تمارين عالية الكثافة والسباحة وحتى فنون الدفاع عن النفس.

ولا تعتقد أن التدريب ممكن فقط في صالة الألعاب الرياضية المزودة بمعدات التمرين، يمكنك ممارسة التمارين في المنزل وفي الشارع، فقط حاول ألا تفرط في التمرين.

- الإجهاد اليومي

الإجهاد ضار للجسم كله وللوزن بشكل خاص، حيث يؤثر على نظامك الغذائي وحالتك العاطفية والجسدية، ويحد من فعالية التمارين الرياضية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المستويات المرتفعة من هرمون التوتر (الكورتيزول) تعزز تكوين الدهون.

لذلك عليك استغلال أي فرصة لتقليل التوتر، على سبيل المثال: حاول الاسترخاء أكثر ، لا تعمل أكثر من المعتاد، مارس هواية أو اقضِ وقتًا مع الأصدقاء، وعندما تشعر بالاسترخاء، يكون لديك دافع أكبر لتحقيق نجاح جديد في تقليل دهون البطن.

- لديك مستويات عالية من هرمونات الأندروجين

هناك عامل يعتبر من أخطر أسباب تراكم دهون البطن، هو الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض، والتي تعني ارتفاع مستوى الهرمونات الذكرية في الجسد الأنثوي، وهذه الحالة تؤثر على العديد من الوظائف الحيوية، مثل اضطرابات الدورة الشهرية، ومشاكل الحمل، وخطر الإصابة بمرض السكري.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم متلازمة تكيس المبايض بدورها في زيادة الوزن، ومن أجل معرفة مستوى الأندروجينات لديك، يفضل اجراء التحاليل واستشارة الطبيب المختص.