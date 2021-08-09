دراسة تكشف عن حقائق حول الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا مرتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تشير دراسة استقصائية أجراها مكتب جديد للإحصاءات الوطنية إلى أن الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا للمرة الثانية هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض أكثر اعتدالًا، بحسب ما ذكر موقع express.

من بين 19470 مصابًا سابقًا، تم تحديد 195 إصابة مرة أخرى، 48 من تلك الحالات كان لها اختبار إيجابي قوي لفيروس كورونا مما يشير إلى وجود حمولة فيروسية عالية، ويشير الحمل الفيروسي العالي إلى كمية الفيروس في دم الشخص المصاب، فكلما زاد الحمل الفيروسي زادت احتمالية تسبب المرض.

وقال التقرير: "هذا يشير إلى أن عدد حالات الإصابة مرة أخرى منخفض بشكل عام، وأن حالات الإصابة مرة أخرى ذات الحمل الفيروسي العالي تكون أقل، فكان الأفراد الذين حصلوا على نتيجة إيجابية قوية لاختبار COVID-19 أكثر عرضة للإبلاغ عن الأعراض "الكلاسيكية" مثل السعال أو التعب أو الصداع".

كانت الأعراض الأكثر تعقيدًا مثل فقدان الرائحة وآلام البطن والإسهال والغثيان أو القيء أقل شيوعًا، كما ارتفعت مستويات أولئك الذين أبلغوا عن أي أعراض وأعراض كلاسيكية في يونيو ويوليو، وهي الآن مماثلة للمستويات في يناير وفبراير بعد انخفاض في مارس وأبريل.

قال مكتب الإحصاء الوطني: "يجب التعامل مع الأرقام الحالية بحذر لأن الاستطلاع استند إلى عينة صغيرة نسبيًا من المستجيبين الذين اختاروا الإبلاغ عن سلوكهم، والذي أشار أيضًا إلى أن واحدًا من كل أربعة من الشباب الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 لم يعودوا يتبعون قواعد العزل الذاتي.

قال 75 بالمائة من المستطلعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا إنهم ملتزمون تمامًا بفترة العزل التي تبلغ 10 أيام، وقال مكتب الإحصاء الوطني إن هذا أقل بكثير من 86 في المائة من 35 إلى 54 عامًا ممن قالوا إنهم يتبعون القواعد.

تشير هذه النتائج إلى أنه على مدار الشهرين الماضيين ، انخفض عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتبعون قواعد العزل الذاتي ، على الرغم من أن الغالبية لا تزال تعزل إذا طُلب منها ذلك.

قال تيم جيبس، رئيس فريق تحليل الخدمة العامة في مكتب الإحصاء، لشبكة سكاي نيوز: "يمكن أن يكون للعزلة الذاتية تأثير سلبي على الرفاهية والأحوال المالية، أفاد ما يقرب من ثلث الأشخاص أنهم فقدوا الدخل نتيجة الالتزام وقال أربعة من كل 10 أنفسهم - كان للعزلة تأثير سلبي على رفاهيتهم وصحتهم النفسية.

تأتي هذه البيانات في نفس الأسبوع حيث وجد مكتب الإحصاء الوطني أن 9 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 29 عامًا قالوا إنهم اضطروا إلى عزل أنفسهم في الأيام السبعة الماضية.

الشباب هم أكثر عرضة "لضغوط" من أولئك الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا وأكثر، بشكل عام 6 في المائة من البالغين اضطروا إلى عزل أنفسهم في الأسبوع الماضي، وتنص إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، الحالية على أنه إذا كان لديك أي أعراض لـ COVID-19 بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة أو سعال مستمر جديد أو فقدان الرائحة أو الذوق، فيجب عليك عزل نفسك.

بالإضافة إلى ذلك، إذا ظهرت أعراض على شخص تعيش معه أو كانت نتيجة اختباره إيجابية أو تم الاتصال بك فيجب عليك أيضًا عزل عدد الأيام الموصى به، ويوصى أيضًا بإجراء اختبار PCR في أسرع وقت ممكن.