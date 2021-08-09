كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 أغسطس 2021 07:35 مساءً - حظيت البنطلونات الواسعة برواج كبير بين الفتيات في الآونة الأخيرة، ولكن لا يزال البنطلون الضيق من قطع الأزياء الاساسية داخل خزانة معظم الفتيات، باختلاف ألوانه والأقمشة المُصمم منها؛ نظراً للحاجة إليه في الكثير من الأوقات في أثناء تنسيق الإطلالات المختلفة.

وفي السطور التالية، ستتعرفين إلى كيفية تنسيق البنطلون الضيق مع إطلالاتك اليومية المختلفة، على طريقة مدونات الموضة العربيات.

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تنسيق البنطلون الضيق مع البلوزة الواسعة من وحي دلال الدوب

تنسيق البنطلون الضيق مع البلوزة الواسعة من وحي دلال الدوب -الصورة من حسابها على انستغرام



في إطلالة صيفية مريحة، نسقت مدونة الموضة الكويتية دلال الدوب البنطلون الضيق الجينز باللون الأزرق الداكن، مع بلوزة واسعة وطويلة باللون البرتقالي الداكن، صُممت من أكمام واسعة، مع ياقة عريضة.

ونسقت دلال الدوب مع هذه الإطلالة حذاءً رياضياً باللون الأبيض، مع إيشارب باللون نفسه.

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تنسيق البنطلون الضيق مع القميص من وحي ميلاني الترك

تنسيق البنطلون الضيق مع القميص من ميلاني الترك -الصورة من حسابها على انستغرام



في إطلالة رسمية أنيقة، اعتمدت مدونة الموضة ميلاني الترك البنطلون الضيق باللون الوردي الداكن، مع قميص باللون الوردي الفاتح، صُمم بأكمام طويلة وياقة عريضة.

ونسقت ميلاني الترك مع هذه الإطلالة، حزام جلد باللون الرمادي، مع إيشارب باللون الرمادي الباستيل، إضافة إلى حذاء ذي كعب عالٍ بمقدمة مُدببة، صُمم باللون الفوشيا.

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تنسيق البنطلون الضيق مع الفستان القصير من وحي حنان الحكيم

تنسيق البنطلون الأبيض الضيق مع الفستان القصير من وحي حنان الحكيم-الصورة من حسابها على انستغرام



لاقت موضة الفساتين القصيرة المفتوحة رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة؛ لذا نسقت مدونة الموضة المصرية حنان الحكيم البنطلون الأبيض الضيق مع فستان قصير باللون الأزرق الفاتح، صُمم من أكمام طويلة منفوخة، مع ياقة عريضة وتنورة بليسيه عريضة بتصميم «A line».

واعتمدت حنان الحكيم مع هذه الإطلالة صندلاً من الجلد الجملي ذا كعب عالٍ، مع حقيبة كتف وحزام باللون نفسه، إضافة إلى إيشارب باللون البيج الباستيل.

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