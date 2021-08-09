7 إطلالات صيفية للنجمة هيفاء وهبي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 أغسطس 2021 07:35 مساءً - هي أيقونة في عالم الموضة فكل ما ترتديه يتحول الى صيحة تتبناها السيدات وقد نشرت عبر انستغرام باقة من الإطلالات الجذابة لها وقد اخترنا لك منها سبع إطلالات صيفية ساحرة لتستوحي منها ما يناسب شخصيتك وأسلوب حياتك.



ما أجمل إطلالات هيفاء وهبي في هذا الصيف؟





ارتدت هيفاء وهبي فستاناً من الدنيم الرقيق بحمالات رقيقة وطول متوسط وتزدان تنورته بشق طويل. وقد انتعلت النجمة صندلاً ابيض ووضعت نظارات شفافة.

هيفاء وهبي -الصورة من حسابها على انستغرام



ظهرت هيفاء بفستان أحمر مطرز باليد برسوم بيضاء. وقد انتعلت صندلاً ذهبياً.وقد حملت حقيبة بطابع فنتدج. وقد تزينت بأقراط مستديرة مرصعة باللؤلؤ.

هيفاء وهبي -الصورة من حسابها على انستغرام

تابعي المزيد: صيحات أطلقتها النجمات للخريف المقبل



لعل هذا الفستان هو الأجمل فهيفاء وهبي من أقدر النجمات على ارتداء التطبيعات البرية والخروج بلوك ساحر فالفستان مطبع بنقش النمر ويتميز بطول ميدي وضيق ويذكرنا بستايل مارلين مونرو او هند رستم.وقد انتعلت حذاء أسود عالياً.

هيفاء وهبي -الصورة من حسابها على انستغرام



كما تألقت هيفاء وهبي بجمبسوت من اللاميه الذهبي وانتعلت حذاء أحمر عالياً وهو ستايل أيقوني يعتبر من الإطلالات البارزة للنجمة.

هيفاء وهبي -الصورة من حسابها على انستغرام



وتميزت هيفاء بهذا الجمبسوت المزدان بخطوط الحمار الوحشي باللونين الأبيض والأسود مع سترة قصيرة وانتعلت جزمة من الساتان الزمردي من جون غاليانو.

هيفاء وهبي -الصورة من حسابها على انستغرام

تابعي المزيد: فساتين سهرة راقية من وحي ريا أبي راشد



نسقت هيفاء وهبي السروال اللاميه مع بلوزة ميتاليكية تزدان بكشاكش زهرية وقد تألقت بشعر بلاتيني طويل.

هيفاء وهبي -الصورة من حسابها على انستغرام



ارتدت هيفاء فستاناً مطبعاً بالزهور المنمقة البيضاء ونسقت معها كنزة عاجية وانتعلت رينجر أبيض وهو لوك منعش عصري.

هيفاء وهبي -الصورة من حسابها على انستغرام

تابعي المزيد: آن هاثواي تتألق بالبنفسجي في ذكرى فيلم Devil wears Prada